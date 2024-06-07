https://ria.ru/20240607/putin-1951393686.html

Путин призвал в ближайшее время определить размер федерального инвествычета

Путин призвал в ближайшее время определить размер федерального инвествычета - РИА Новости, 07.06.2024

Путин призвал в ближайшее время определить размер федерального инвествычета

Размер федерального инвествычета в рамках донастройки налоговой системы нужно определить вместе с деловыми объединениями в ближайшее время, заявил президент... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:33

2024-06-07T15:33

2024-06-07T15:47

пмэф-2024

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Размер федерального инвествычета в рамках донастройки налоговой системы нужно определить вместе с деловыми объединениями в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2024."Что касается инвестиционного налогового вычета в субъектах Федерации. В дополнение к нему будет важен федеральный вычет в рамках перенастройки налоговой системы, цель которой стимулировать инвестиции бизнеса в развитие, добиться больше социальной справедливости и сократить первенство между гражданами. В ближайшее время вместе с деловыми объединениями нужно определить такие параметры и объемы федерального инвестиционного вычеты, чтобы он стал эффективным, широко востребованным инструментом", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин