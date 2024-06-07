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Путин поручил продлить срок софинансирования долгосрочных накоплений - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:31 07.06.2024 (обновлено: 15:50 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951392380.html
Путин поручил продлить срок софинансирования долгосрочных накоплений
Путин поручил продлить срок софинансирования долгосрочных накоплений - РИА Новости, 07.06.2024
Путин поручил продлить срок софинансирования долгосрочных накоплений
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поручил продлить срок софинансирования накоплений... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:31
2024-06-07T15:50
пмэф-2024
экономика
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных сбережений с 3 до 10 лет."С 1 января текущего года запущена специальная программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан. Теперь они застрахованы и софинансируются государством. С них можно также получить налоговый вычет. Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей. Предлагаю ее донастроить, а именно - увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить ее как минимум до 10 лет", - сказал Путин.Он также попросил правительство и Центробанк продумать дополнительный стимул для бизнеса - чтобы работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках этой программы.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, владимир путин, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин поручил продлить срок софинансирования долгосрочных накоплений

Путин: срок софинансирования долгосрочных накоплений продлят до десяти лет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных сбережений с 3 до 10 лет.
"С 1 января текущего года запущена специальная программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан. Теперь они застрахованы и софинансируются государством. С них можно также получить налоговый вычет. Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей. Предлагаю ее донастроить, а именно - увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить ее как минимум до 10 лет", - сказал Путин.
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Он также попросил правительство и Центробанк продумать дополнительный стимул для бизнеса - чтобы работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках этой программы.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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