https://ria.ru/20240607/putin-1951392380.html

Путин поручил продлить срок софинансирования долгосрочных накоплений

Путин поручил продлить срок софинансирования долгосрочных накоплений - РИА Новости, 07.06.2024

Путин поручил продлить срок софинансирования долгосрочных накоплений

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поручил продлить срок софинансирования накоплений... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:31

2024-06-07T15:31

2024-06-07T15:50

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экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных сбережений с 3 до 10 лет."С 1 января текущего года запущена специальная программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан. Теперь они застрахованы и софинансируются государством. С них можно также получить налоговый вычет. Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей. Предлагаю ее донастроить, а именно - увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить ее как минимум до 10 лет", - сказал Путин.Он также попросил правительство и Центробанк продумать дополнительный стимул для бизнеса - чтобы работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках этой программы.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия