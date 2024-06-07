https://ria.ru/20240607/putin-1951390352.html
Путин призвал развивать рынок капитала в России
Путин призвал развивать рынок капитала в России - РИА Новости, 07.06.2024
Путин призвал развивать рынок капитала в России
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно развивать рынок капитала в РФ, повышать его привлекательность, обеспечивать сохранность средств. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:27
2024-06-07T15:27
2024-06-07T16:07
пмэф-2024
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951383232_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_e3037c4d392984660dae2a0f4f4505dc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно развивать рынок капитала в РФ, повышать его привлекательность, обеспечивать сохранность средств."Для поддержки инвестиционной активности нужно развивать рынок капитала, повышать его емкость, привлекательность для бизнеса и инвесторов, и, конечно, уделять особое внимание сохранности и доходности средств граждан", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/putin-1951394757.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951383232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c87ee059070e7d18cedddd3226c5a59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал развивать рынок капитала в России
Путин призвал развивать рынок капитала в России и повышать его привлекательность
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно развивать рынок капитала в РФ, повышать его привлекательность, обеспечивать сохранность средств.
"Для поддержки инвестиционной активности нужно развивать рынок капитала, повышать его емкость, привлекательность для бизнеса и инвесторов, и, конечно, уделять особое внимание сохранности и доходности средств граждан", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.