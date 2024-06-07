https://ria.ru/20240607/putin-1951390352.html

Путин призвал развивать рынок капитала в России

Путин призвал развивать рынок капитала в России - РИА Новости, 07.06.2024

Путин призвал развивать рынок капитала в России

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно развивать рынок капитала в РФ, повышать его привлекательность, обеспечивать сохранность средств. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:27

2024-06-07T15:27

2024-06-07T16:07

пмэф-2024

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно развивать рынок капитала в РФ, повышать его привлекательность, обеспечивать сохранность средств."Для поддержки инвестиционной активности нужно развивать рынок капитала, повышать его емкость, привлекательность для бизнеса и инвесторов, и, конечно, уделять особое внимание сохранности и доходности средств граждан", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951394757.html

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Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин