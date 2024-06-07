https://ria.ru/20240607/putin-1951389703.html

Путин предложил выделить больше средств Фабрике проектного финансирования

Путин предложил выделить больше средств Фабрике проектного финансирования - РИА Новости, 07.06.2024

Путин предложил выделить больше средств Фабрике проектного финансирования

Президент России Владимир Путин предложил увеличивать объем инвестиций в фабрики проектного финансирования. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:25

2024-06-07T15:25

2024-06-07T15:34

экономика

пмэф-2024

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил увеличивать объем инвестиций в фабрики проектного финансирования."Нарастим возможности и такого инструмента, как фабрика проектного финансирования... Предлагаю последовательно увеличивать инвестиции. На первом этапе нарастить ее до 600 миллиардов (рублей - ред.) - это позволит дополнительно поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 триллионов рублей ", - заявил Путин на встрече на пленарном заседании ПМЭФ-2024.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин