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Путин предложил выделить больше средств Фабрике проектного финансирования
Путин предложил выделить больше средств Фабрике проектного финансирования - РИА Новости, 07.06.2024
Путин предложил выделить больше средств Фабрике проектного финансирования
Президент России Владимир Путин предложил увеличивать объем инвестиций в фабрики проектного финансирования. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:25
2024-06-07T15:25
2024-06-07T15:34
экономика
пмэф-2024
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил увеличивать объем инвестиций в фабрики проектного финансирования."Нарастим возможности и такого инструмента, как фабрика проектного финансирования... Предлагаю последовательно увеличивать инвестиции. На первом этапе нарастить ее до 600 миллиардов (рублей - ред.) - это позволит дополнительно поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 триллионов рублей ", - заявил Путин на встрече на пленарном заседании ПМЭФ-2024.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Путин предложил выделить больше средств Фабрике проектного финансирования
Путин призвал нарастить возможности Фабрики проектного финансирования
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил увеличивать объем инвестиций в фабрики проектного финансирования.
"Нарастим возможности и такого инструмента, как фабрика проектного финансирования... Предлагаю последовательно увеличивать инвестиции. На первом этапе нарастить ее до 600 миллиардов (рублей - ред.) - это позволит дополнительно поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 триллионов рублей ", - заявил Путин на встрече на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.