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Экономическое лидерство нужно подтверждать, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:25 07.06.2024 (обновлено: 15:44 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951389255.html
Экономическое лидерство нужно подтверждать, заявил Путин
Экономическое лидерство нужно подтверждать, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Экономическое лидерство нужно подтверждать, заявил Путин
Россия обогнала Японию и Германию и стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, но другие страны тоже не стоят на месте, лидерство... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:25
2024-06-07T15:44
пмэф-2024
россия
владимир путин
экономика
япония
германия
всемирный банк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия обогнала Японию и Германию и стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, но другие страны тоже не стоят на месте, лидерство нужно подтверждать, заявил президент России Владимир Путин."Мы поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, буквально на той неделе Всемирный банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место. Мы оказались впереди Японии", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ."Но что хотел бы отметить: дело, конечно, не в системах оценки и расчетах ВВП, и даже не в формальном выходе на четвертую строчку - мы где-то рядом, Россия, Япония и ФРГ, мы впереди, но разница небольшая. Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать, другие страны тоже не стоят на месте. Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу", - подчеркнул Путин.Как ранее подсчитало РИА Новости на основании данных Всемирного банка, российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира еще в 2021 году с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%), а в последующие два года сохранила за собой эти позиции.Путин ранее на этой неделе отметил, что поставленная им цель по вхождению страны в топ-4 экономик мира достигнута, но теперь важно сохранить темп, и пока это удается.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240607/putin-1951389875.html
https://ria.ru/20240607/putin-1951387174.html
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Путин: Россия опередила Японию по размеру ВВП и паритету покупательной способности
Путин сослался на данные, о которых впервые сообщило РИА Новости, проанализировав статистику Всемирного банка. Речь о выходе на четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Президент отметил, что другие страны тоже не стоят на месте, лидерство нужно подтверждать.
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россия, владимир путин, экономика, япония, германия, всемирный банк
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Экономика, Япония, Германия, Всемирный банк
Экономическое лидерство нужно подтверждать, заявил Путин

Путин: Россия обогнала Германию по паритету покупательной способности

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия обогнала Японию и Германию и стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, но другие страны тоже не стоят на месте, лидерство нужно подтверждать, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, буквально на той неделе Всемирный банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место. Мы оказались впереди Японии", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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"Но что хотел бы отметить: дело, конечно, не в системах оценки и расчетах ВВП, и даже не в формальном выходе на четвертую строчку - мы где-то рядом, Россия, Япония и ФРГ, мы впереди, но разница небольшая. Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать, другие страны тоже не стоят на месте. Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу", - подчеркнул Путин.
Как ранее подсчитало РИА Новости на основании данных Всемирного банка, российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира еще в 2021 году с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%), а в последующие два года сохранила за собой эти позиции.
Путин ранее на этой неделе отметил, что поставленная им цель по вхождению страны в топ-4 экономик мира достигнута, но теперь важно сохранить темп, и пока это удается.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин
Путин призвал обеспечить стабильно высокие темпы экономического роста
Вчера, 15:22
 
ПМЭФ-2024РоссияВладимир ПутинЭкономикаЯпонияГерманияВсемирный банк
 
 
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