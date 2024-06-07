https://ria.ru/20240607/putin-1951389255.html

Экономическое лидерство нужно подтверждать, заявил Путин

Экономическое лидерство нужно подтверждать, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Экономическое лидерство нужно подтверждать, заявил Путин

Россия обогнала Японию и Германию и стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, но другие страны тоже не стоят на месте, лидерство... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:25

2024-06-07T15:25

2024-06-07T15:44

пмэф-2024

россия

владимир путин

экономика

япония

германия

всемирный банк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия обогнала Японию и Германию и стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, но другие страны тоже не стоят на месте, лидерство нужно подтверждать, заявил президент России Владимир Путин."Мы поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, буквально на той неделе Всемирный банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место. Мы оказались впереди Японии", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ."Но что хотел бы отметить: дело, конечно, не в системах оценки и расчетах ВВП, и даже не в формальном выходе на четвертую строчку - мы где-то рядом, Россия, Япония и ФРГ, мы впереди, но разница небольшая. Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать, другие страны тоже не стоят на месте. Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу", - подчеркнул Путин.Как ранее подсчитало РИА Новости на основании данных Всемирного банка, российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира еще в 2021 году с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%), а в последующие два года сохранила за собой эти позиции.Путин ранее на этой неделе отметил, что поставленная им цель по вхождению страны в топ-4 экономик мира достигнута, но теперь важно сохранить темп, и пока это удается.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951389875.html

https://ria.ru/20240607/putin-1951387174.html

россия

япония

германия

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Путин: Россия опередила Японию по размеру ВВП и паритету покупательной способности Путин сослался на данные, о которых впервые сообщило РИА Новости, проанализировав статистику Всемирного банка. Речь о выходе на четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Президент отметил, что другие страны тоже не стоят на месте, лидерство нужно подтверждать. 2024-06-07T15:25 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экономика, япония, германия, всемирный банк