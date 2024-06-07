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Путин затронул тему снижения импорта за счет развития собственных отраслей - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:24 07.06.2024 (обновлено: 16:07 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951388184.html
Путин затронул тему снижения импорта за счет развития собственных отраслей
Путин затронул тему снижения импорта за счет развития собственных отраслей - РИА Новости, 07.06.2024
Путин затронул тему снижения импорта за счет развития собственных отраслей
Доля импорта в экономике РФ должна снизиться до 17% за счет развития собственных отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:24
2024-06-07T16:07
пмэф-2024
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Доля импорта в экономике РФ должна снизиться до 17% за счет развития собственных отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин."Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета, наращивание производственных мощностей и повышение конкурентоспособности российской продукции. Причем и на внешних рынках, и на нашем собственном внутреннем рынке. Результатом развития такой модели, модели экономики и предложения в том числе должно стать снижение уровня импорта до 17% ВВП к 2030 году", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин затронул тему снижения импорта за счет развития собственных отраслей

Путин: доля импорта в экономике должна снизиться до 17 процентов

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Доля импорта в экономике РФ должна снизиться до 17% за счет развития собственных отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета, наращивание производственных мощностей и повышение конкурентоспособности российской продукции. Причем и на внешних рынках, и на нашем собственном внутреннем рынке. Результатом развития такой модели, модели экономики и предложения в том числе должно стать снижение уровня импорта до 17% ВВП к 2030 году", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин счел важными меры стимулирования выхода компаний на фондовый рынок
Вчера, 15:29
 
ПМЭФ-2024РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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