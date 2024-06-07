https://ria.ru/20240607/putin-1951388184.html

Путин затронул тему снижения импорта за счет развития собственных отраслей

Путин затронул тему снижения импорта за счет развития собственных отраслей - РИА Новости, 07.06.2024

Путин затронул тему снижения импорта за счет развития собственных отраслей

Доля импорта в экономике РФ должна снизиться до 17% за счет развития собственных отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:24

2024-06-07T15:24

2024-06-07T16:07

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россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Доля импорта в экономике РФ должна снизиться до 17% за счет развития собственных отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин."Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета, наращивание производственных мощностей и повышение конкурентоспособности российской продукции. Причем и на внешних рынках, и на нашем собственном внутреннем рынке. Результатом развития такой модели, модели экономики и предложения в том числе должно стать снижение уровня импорта до 17% ВВП к 2030 году", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, экономика