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Путин призвал обеспечить стабильно высокие темпы экономического роста - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:22 07.06.2024 (обновлено: 15:30 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951387174.html
Путин призвал обеспечить стабильно высокие темпы экономического роста
Путин призвал обеспечить стабильно высокие темпы экономического роста - РИА Новости, 07.06.2024
Путин призвал обеспечить стабильно высокие темпы экономического роста
России нужно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество экономического роста на долгосрочную перспективу, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:22
2024-06-07T15:30
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. России нужно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество экономического роста на долгосрочную перспективу, заявил президент страны Владимир Путин."Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста (экономики - ред.) на долгосрочную перспективу. Вот в чем сегодня наша задача", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ПМЭФ-2024
Путин призвал обеспечить стабильно высокие темпы экономического роста

Путин: России нужно обеспечивать стабильно высокие темпы экономического роста

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. России нужно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество экономического роста на долгосрочную перспективу, заявил президент страны Владимир Путин.
"Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста (экономики - ред.) на долгосрочную перспективу. Вот в чем сегодня наша задача", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов
6 июня, 09:20
 
ПМЭФ-2024
 
 
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