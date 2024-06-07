https://ria.ru/20240607/putin-1951387174.html

Путин призвал обеспечить стабильно высокие темпы экономического роста

Путин призвал обеспечить стабильно высокие темпы экономического роста - РИА Новости, 07.06.2024

Путин призвал обеспечить стабильно высокие темпы экономического роста

России нужно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество экономического роста на долгосрочную перспективу, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:22

2024-06-07T15:22

2024-06-07T15:30

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. России нужно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество экономического роста на долгосрочную перспективу, заявил президент страны Владимир Путин."Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста (экономики - ред.) на долгосрочную перспективу. Вот в чем сегодня наша задача", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240606/siluanov-1950885162.html

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2024

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