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Путин оценил рост доли рубля в расчетах за российский экспорт - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:20 07.06.2024 (обновлено: 16:07 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951386094.html
Путин оценил рост доли рубля в расчетах за российский экспорт
Путин оценил рост доли рубля в расчетах за российский экспорт - РИА Новости, 07.06.2024
Путин оценил рост доли рубля в расчетах за российский экспорт
Доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах недружественных стран в прошлом году сократилась вдвое, а доля рубля в экспортных и импортных операциях... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:20
2024-06-07T16:07
пмэф-2024
экономика
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах недружественных стран в прошлом году сократилась вдвое, а доля рубля в экспортных и импортных операциях растет и приближается к 40%, заявил президент России Владимир Путин."В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых "токсичных" валютах недружественных государств сократилось вдвое. При этом растет доля рубля в экспортных и импортных операциях, она приближается сегодня к 40%", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, владимир путин, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин оценил рост доли рубля в расчетах за российский экспорт

Путин: доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах сократился вдвое

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах недружественных стран в прошлом году сократилась вдвое, а доля рубля в экспортных и импортных операциях растет и приближается к 40%, заявил президент России Владимир Путин.
«
"В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых "токсичных" валютах недружественных государств сократилось вдвое. При этом растет доля рубля в экспортных и импортных операциях, она приближается сегодня к 40%", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Путин: Темпы роста экономики России превышают среднемировые - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил Путин
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ПМЭФ-2024ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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