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Путин оценил рост доли рубля в расчетах за российский экспорт
Путин оценил рост доли рубля в расчетах за российский экспорт - РИА Новости, 07.06.2024
Путин оценил рост доли рубля в расчетах за российский экспорт
Доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах недружественных стран в прошлом году сократилась вдвое, а доля рубля в экспортных и импортных операциях... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:20
2024-06-07T15:20
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пмэф-2024
экономика
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах недружественных стран в прошлом году сократилась вдвое, а доля рубля в экспортных и импортных операциях растет и приближается к 40%, заявил президент России Владимир Путин."В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых "токсичных" валютах недружественных государств сократилось вдвое. При этом растет доля рубля в экспортных и импортных операциях, она приближается сегодня к 40%", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин оценил рост доли рубля в расчетах за российский экспорт
Путин: доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах сократился вдвое