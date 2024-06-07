https://ria.ru/20240607/putin-1951386094.html

Путин оценил рост доли рубля в расчетах за российский экспорт

Путин оценил рост доли рубля в расчетах за российский экспорт - РИА Новости, 07.06.2024

Путин оценил рост доли рубля в расчетах за российский экспорт

Доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах недружественных стран в прошлом году сократилась вдвое, а доля рубля в экспортных и импортных операциях... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:20

2024-06-07T15:20

2024-06-07T16:07

пмэф-2024

экономика

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах недружественных стран в прошлом году сократилась вдвое, а доля рубля в экспортных и импортных операциях растет и приближается к 40%, заявил президент России Владимир Путин."В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых "токсичных" валютах недружественных государств сократилось вдвое. При этом растет доля рубля в экспортных и импортных операциях, она приближается сегодня к 40%", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия