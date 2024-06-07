https://ria.ru/20240607/putin-1951384311.html
Страны БРИКС прорабатывают свою платежную инфраструктуру, заявил Путин
Страны БРИКС прорабатывают свою платежную инфраструктуру, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Страны БРИКС прорабатывают свою платежную инфраструктуру, заявил Путин
Страны БРИКС прорабатывают свою платежную инфраструктуру, независимую от западной, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:17
2024-06-07T15:17
2024-06-07T16:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Страны БРИКС прорабатывают свою платежную инфраструктуру, независимую от западной, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ."По линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санационному вмешательству", - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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брикс, владимир путин, экономика, россия
ПМЭФ-2024, БРИКС, Владимир Путин, Экономика, Россия
Страны БРИКС прорабатывают свою платежную инфраструктуру, заявил Путин
Путин: БРИКС прорабатывают платежную инфраструктуру, независимую от Запада