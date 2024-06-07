https://ria.ru/20240607/putin-1951383516.html

Путин рассказал о грузообороте Севморпути

Путин рассказал о грузообороте Севморпути - РИА Новости, 07.06.2024

Путин рассказал о грузообороте Севморпути

По Северному морскому пути в прошлом году прошло 36 миллионов тонн грузов, в перспективе грузооборот может превысить 150 миллионов тонн, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:16

2024-06-07T15:16

2024-06-07T16:00

пмэф-2024

владимир путин

экономика

россия

северный морской путь

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. По Северному морскому пути в прошлом году прошло 36 миллионов тонн грузов, в перспективе грузооборот может превысить 150 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин."Востребованной глобальной артерией становится Северный морской путь. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов, а в перспективе перевозки могут превысить150 миллионов тонн", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, экономика, россия, северный морской путь