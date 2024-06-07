https://ria.ru/20240607/putin-1951381204.html
Россия готова предлагать другим странам полноформатные партнерства
Россия готова предлагать другим странам полноформатные партнерства - РИА Новости, 07.06.2024
Россия готова предлагать другим странам полноформатные партнерства
Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические партнерства, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:14
2024-06-07T15:14
2024-06-07T15:32
пмэф-2024
россия
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические партнерства, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2024."Мы готовы предлагать другим странам полноформатные технологические и промышленные партнерства, включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Экономика, Владимир Путин
Россия готова предлагать другим странам полноформатные партнерства
Путин: Россия готова предлагать другим странам технологические партнерства