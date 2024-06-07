https://ria.ru/20240607/putin-1951381204.html

Россия готова предлагать другим странам полноформатные партнерства

Россия готова предлагать другим странам полноформатные партнерства - РИА Новости, 07.06.2024

Россия готова предлагать другим странам полноформатные партнерства

Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические партнерства, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:14

2024-06-07T15:14

2024-06-07T15:32

пмэф-2024

россия

экономика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические партнерства, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2024."Мы готовы предлагать другим странам полноформатные технологические и промышленные партнерства, включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240605/putin-1950844124.html

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россия, экономика, владимир путин