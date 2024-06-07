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Россия готова предлагать другим странам полноформатные партнерства - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:14 07.06.2024 (обновлено: 15:32 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951381204.html
Россия готова предлагать другим странам полноформатные партнерства
Россия готова предлагать другим странам полноформатные партнерства - РИА Новости, 07.06.2024
Россия готова предлагать другим странам полноформатные партнерства
Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические партнерства, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:14
2024-06-07T15:32
пмэф-2024
россия
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические партнерства, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2024."Мы готовы предлагать другим странам полноформатные технологические и промышленные партнерства, включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240605/putin-1950844124.html
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россия, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Экономика, Владимир Путин
Россия готова предлагать другим странам полноформатные партнерства

Путин: Россия готова предлагать другим странам технологические партнерства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические партнерства, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
"Мы готовы предлагать другим странам полноформатные технологические и промышленные партнерства, включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Россия не исключает партнерства с США и Европой, заявил Путин
5 июня, 23:56
 
ПМЭФ-2024РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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