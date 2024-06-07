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Путин: Россия обеспечивает баланс интересов участников в торговле с ЕАЭС - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:14 07.06.2024 (обновлено: 16:07 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951381092.html
Путин: Россия обеспечивает баланс интересов участников в торговле с ЕАЭС
Путин: Россия обеспечивает баланс интересов участников в торговле с ЕАЭС - РИА Новости, 07.06.2024
Путин: Россия обеспечивает баланс интересов участников в торговле с ЕАЭС
Россия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕврАзЭС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:14
2024-06-07T16:07
пмэф-2024
экономика
россия
евразийский экономический союз
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕврАзЭС, заявил президент России Владимир Путин."Мы продолжаем результативно работать с партнерами по ЕврАзЭС, обеспечивая баланс всех участников", - заявил Путин на встрече на пленарном заседании ПМЭФ-2024.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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экономика, россия, евразийский экономический союз, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Евразийский экономический союз, Владимир Путин
Путин: Россия обеспечивает баланс интересов участников в торговле с ЕАЭС

Путин: Россия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕАЭС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕврАзЭС, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы продолжаем результативно работать с партнерами по ЕврАзЭС, обеспечивая баланс всех участников", - заявил Путин на встрече на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин затронул тему снижения импорта за счет развития собственных отраслей
Вчера, 15:24
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияЕвразийский экономический союзВладимир Путин
 
 
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