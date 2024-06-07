https://ria.ru/20240607/putin-1951381092.html
Путин: Россия обеспечивает баланс интересов участников в торговле с ЕАЭС
Путин: Россия обеспечивает баланс интересов участников в торговле с ЕАЭС - РИА Новости, 07.06.2024
Путин: Россия обеспечивает баланс интересов участников в торговле с ЕАЭС
Россия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕврАзЭС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:14
2024-06-07T15:14
2024-06-07T16:07
пмэф-2024
экономика
россия
евразийский экономический союз
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951383232_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_e3037c4d392984660dae2a0f4f4505dc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕврАзЭС, заявил президент России Владимир Путин."Мы продолжаем результативно работать с партнерами по ЕврАзЭС, обеспечивая баланс всех участников", - заявил Путин на встрече на пленарном заседании ПМЭФ-2024.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/putin-1951388184.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951383232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c87ee059070e7d18cedddd3226c5a59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евразийский экономический союз, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Евразийский экономический союз, Владимир Путин
Путин: Россия обеспечивает баланс интересов участников в торговле с ЕАЭС
Путин: Россия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕАЭС