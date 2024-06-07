https://ria.ru/20240607/putin-1951379585.html
Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, заявил Путин
Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, заявил Путин
Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из основных участников мировой торговли, сказал на пленарном заседании ПМЭФ президент... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:12
2024-06-07T15:12
2024-06-07T15:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из основных участников мировой торговли, сказал на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин."Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества. Так, укрепляются наши отношения со странами Азии. Рост - 60% с 2020 по 2023 годы, Ближний Восток - рост в 2 раза, Африки - 69%, Латинской Америки - 42%", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форумаВыступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, азия, ближний восток
ПМЭФ-2024, Россия, Экономика, Владимир Путин, Азия, Ближний Восток
Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, заявил Путин
Путин: Россия остается ключевым участником мировой торговли, несмотря на санкции