https://ria.ru/20240607/putin-1951379585.html

Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, заявил Путин

Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, заявил Путин

Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из основных участников мировой торговли, сказал на пленарном заседании ПМЭФ президент... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:12

2024-06-07T15:12

2024-06-07T15:28

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из основных участников мировой торговли, сказал на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин."Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества. Так, укрепляются наши отношения со странами Азии. Рост - 60% с 2020 по 2023 годы, Ближний Восток - рост в 2 раза, Африки - 69%, Латинской Америки - 42%", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форумаВыступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240606/sanktsii-1950860707.html

россия

азия

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, владимир путин, азия, ближний восток