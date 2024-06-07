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Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:12 07.06.2024 (обновлено: 15:28 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951379585.html
Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, заявил Путин
Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, заявил Путин
Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из основных участников мировой торговли, сказал на пленарном заседании ПМЭФ президент... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:12
2024-06-07T15:28
пмэф-2024
россия
экономика
владимир путин
азия
ближний восток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из основных участников мировой торговли, сказал на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин."Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества. Так, укрепляются наши отношения со странами Азии. Рост - 60% с 2020 по 2023 годы, Ближний Восток - рост в 2 раза, Африки - 69%, Латинской Америки - 42%", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форумаВыступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, экономика, владимир путин, азия, ближний восток
ПМЭФ-2024, Россия, Экономика, Владимир Путин, Азия, Ближний Восток
Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, заявил Путин

Путин: Россия остается ключевым участником мировой торговли, несмотря на санкции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ-2024
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из основных участников мировой торговли, сказал на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин.
"Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества. Так, укрепляются наши отношения со странами Азии. Рост - 60% с 2020 по 2023 годы, Ближний Восток - рост в 2 раза, Африки - 69%, Латинской Америки - 42%", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума
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Президент Сальвадора объяснил, почему Россию нельзя сломить санкциями
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ПМЭФ-2024РоссияЭкономикаВладимир ПутинАзияБлижний Восток
 
 
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