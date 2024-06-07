https://ria.ru/20240607/putin-1951378885.html
Россия доказала готовность к технологическим преобразованиям, заявил Путин
Россия доказала готовность к технологическим преобразованиям, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Россия доказала готовность к технологическим преобразованиям, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям, меняется финансовый сектор, сфера... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:10
2024-06-07T15:10
2024-06-07T15:58
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям, меняется финансовый сектор, сфера транспортных услуг."Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, россия, технологии, экономика
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Россия, Технологии, Экономика
Россия доказала готовность к технологическим преобразованиям, заявил Путин
Путин: Россия доказала высокий уровень готовности к техпреобразованиям