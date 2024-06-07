https://ria.ru/20240607/putin-1951378253.html

Путин призвал к технологическому обновлению военной сферы

Путин призвал к технологическому обновлению военной сферы - РИА Новости, 07.06.2024

Путин призвал к технологическому обновлению военной сферы

Военная сфера РФ нуждается в технологическом обновлении, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:10

2024-06-07T15:10

2024-06-07T15:56

пмэф-2024

россия

владимир путин

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Военная сфера РФ нуждается в технологическом обновлении, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления. Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в Вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления. Это важнейший, определяющий вопрос для нашей страны ", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240606/oreshkin-1950890399.html

https://ria.ru/20240607/putin-1951381810.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, безопасность