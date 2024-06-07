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Путин призвал к технологическому обновлению военной сферы - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:10 07.06.2024 (обновлено: 15:56 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951378253.html
Путин призвал к технологическому обновлению военной сферы
Путин призвал к технологическому обновлению военной сферы - РИА Новости, 07.06.2024
Путин призвал к технологическому обновлению военной сферы
Военная сфера РФ нуждается в технологическом обновлении, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:10
2024-06-07T15:56
пмэф-2024
россия
владимир путин
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Военная сфера РФ нуждается в технологическом обновлении, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления. Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в Вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления. Это важнейший, определяющий вопрос для нашей страны ", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240606/oreshkin-1950890399.html
https://ria.ru/20240607/putin-1951381810.html
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россия, владимир путин, безопасность
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал к технологическому обновлению военной сферы

Путин заявил о начале технологического обновления ВС России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Военная сфера РФ нуждается в технологическом обновлении, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
"Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления. Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в Вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления. Это важнейший, определяющий вопрос для нашей страны ", - сказал Путин.
Максим Орешкин и Антон Силуанов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Орешкин рассказал о роли успешной армии в экономике
6 июня, 09:36
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Путин: освоение новых рынков требует укрепления транспортных связей - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин рассказал, что необходимо для освоения новых рынков
Вчера, 15:15
 
ПМЭФ-2024РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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