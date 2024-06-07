https://ria.ru/20240607/putin-1951377362.html

Путин рассказал, как страны, бывшие лидерами, пытаются сохранить первенство

Путин рассказал, как страны, бывшие лидерами, пытаются сохранить первенство - РИА Новости, 07.06.2024

Путин рассказал, как страны, бывшие лидерами, пытаются сохранить первенство

Страны, которые были лидерами, пытаются сохранить лидерство всеми правдами и неправдами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:09

2024-06-07T15:09

2024-06-07T16:06

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Страны, которые были лидерами, пытаются сохранить лидерство всеми правдами и неправдами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем на трех ключевых уровнях: государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240605/putin-1950805853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, в мире, россия