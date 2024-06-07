https://ria.ru/20240607/putin-1951377244.html
Путин заявил о взрывном технологическом росте в мире
Путин заявил о взрывном технологическом росте в мире - РИА Новости, 07.06.2024
Путин заявил о взрывном технологическом росте в мире
Сейчас в мире наблюдается взрывной технологический рост, который меняет все сферы жизни, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:09
2024-06-07T15:09
2024-06-07T15:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сейчас в мире наблюдается взрывной технологический рост, который меняет все сферы жизни, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Сейчас в мире наблюдается взрывной технологический рост практически во всех сферах жизни. Он серьезно меняет управленческие, производственные процессы и даже целые отрасли. Очевидно, что в полной мере воспользоваться преимуществами технологического прогресса смогут те страны, которые не только производят новые решения, но и способны обеспечить их быстрое, опережающее внедрение", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, россия, в мире, технологии, экономика
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Россия, В мире, Технологии, Экономика
Путин заявил о взрывном технологическом росте в мире
Путин: взрывной технологический рост в мире меняет все сферы жизни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сейчас в мире наблюдается взрывной технологический рост, который меняет все сферы жизни, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
"Сейчас в мире наблюдается взрывной технологический рост практически во всех сферах жизни. Он серьезно меняет управленческие, производственные процессы и даже целые отрасли. Очевидно, что в полной мере воспользоваться преимуществами технологического прогресса смогут те страны, которые не только производят новые решения, но и способны обеспечить их быстрое, опережающее внедрение", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.