https://ria.ru/20240607/putin-1951368764.html
Путин призвал вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Путин призвал вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 07.06.2024
Путин призвал вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявил президент Владимир Путин на полях ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:52
2024-06-07T14:52
2024-06-07T16:21
общество
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В России необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявил президент Владимир Путин на полях ПМЭФ."Один из приоритетов нашей социальной политики, я с вами согласен. Должны принять это решение", — сказал он.Глава государства подчеркнул, что сейчас совпали два фактора. С одной стороны, в России не хватает рабочих рук. Но при этом многие люди пенсионного возраста и граждане, выходящие на пенсию, — особо квалифицированные специалисты, которые нужны экономике. Президент указал, что в такой ситуации необходимо поддержать людей и "обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240605/putin-1950818903.html
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общество, владимир путин
Путин призвал вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Путин заявил о необходимости возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В России необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявил президент Владимир Путин на полях ПМЭФ.
«
"Один из приоритетов нашей социальной политики, я с вами согласен. Должны принять это решение", — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что сейчас совпали два фактора. С одной стороны, в России не хватает рабочих рук. Но при этом многие люди пенсионного возраста и граждане, выходящие на пенсию, — особо квалифицированные специалисты, которые нужны экономике.
Президент указал, что в такой ситуации необходимо поддержать людей и "обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.