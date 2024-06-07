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Путин призвал вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 07.06.2024
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14:52 07.06.2024 (обновлено: 16:21 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951368764.html
Путин призвал вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Путин призвал вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 07.06.2024
Путин призвал вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявил президент Владимир Путин на полях ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:52
2024-06-07T16:21
общество
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В России необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявил президент Владимир Путин на полях ПМЭФ.&quot;Один из приоритетов нашей социальной политики, я с вами согласен. Должны принять это решение&quot;, — сказал он.Глава государства подчеркнул, что сейчас совпали два фактора. С одной стороны, в России не хватает рабочих рук. Но при этом многие люди пенсионного возраста и граждане, выходящие на пенсию, — особо квалифицированные специалисты, которые нужны экономике. Президент указал, что в такой ситуации необходимо поддержать людей и "обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240605/putin-1950818903.html
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общество, владимир путин
Общество, Владимир Путин
Путин призвал вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Путин заявил о необходимости возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В России необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявил президент Владимир Путин на полях ПМЭФ.
«

"Один из приоритетов нашей социальной политики, я с вами согласен. Должны принять это решение", — сказал он.

Владимир Путин
Путин заявил, что подрыва экономики из-за санкций не произошло
5 июня, 21:51
Глава государства подчеркнул, что сейчас совпали два фактора. С одной стороны, в России не хватает рабочих рук. Но при этом многие люди пенсионного возраста и граждане, выходящие на пенсию, — особо квалифицированные специалисты, которые нужны экономике.
Президент указал, что в такой ситуации необходимо поддержать людей и "обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Путин попросил добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий
26 марта, 13:54
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
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