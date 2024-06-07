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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 07.06.2024
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14:37 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/putin-1951359853.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 07.06.2024
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Восемь из десяти (80,9%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 79,1% одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:37
2024-06-07T14:37
россия
владимир путин
михаил мишустин
вциом
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Восемь из десяти (80,9%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 79,1% одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,9% россиян, при этом о недоверии к нему заявили 14,9% респондентов. Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 63,8% опрошенных, а не доверяют - 17,2%, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. Кроме того, 79,1% респондентов сказали, что одобряют деятельность президента РФ, 12,7% - не одобряют. Больше половины (55,4%) россиян также одобряют деятельность Мишустина, не одобряют - 9%. На вопрос о том, за кого проголосовали бы опрошенные, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, 40,6% респондентов отметили, что они отдали бы голос за партию "Единая Россия". За "КПРФ" проголосовало бы 9,2% россиян, за ЛДПР - 8,8%, за "Новых людей" - 6,8%, за партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,9%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с марта по июнь 2024 года года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%. -0-
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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: 79,1% россиян одобряют деятельность Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Восемь из десяти (80,9%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 79,1% одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,9% россиян, при этом о недоверии к нему заявили 14,9% респондентов. Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 63,8% опрошенных, а не доверяют - 17,2%, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
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Кроме того, 79,1% респондентов сказали, что одобряют деятельность президента РФ, 12,7% - не одобряют. Больше половины (55,4%) россиян также одобряют деятельность Мишустина, не одобряют - 9%.
На вопрос о том, за кого проголосовали бы опрошенные, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, 40,6% респондентов отметили, что они отдали бы голос за партию "Единая Россия". За "КПРФ" проголосовало бы 9,2% россиян, за ЛДПР - 8,8%, за "Новых людей" - 6,8%, за партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,9%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с марта по июнь 2024 года года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%. -0-
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