https://ria.ru/20240607/putin-1951282216.html

Путин не обсуждал с Моди участие в конференции в Швейцарии, заявил Песков

Путин не обсуждал с Моди участие в конференции в Швейцарии, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024

Путин не обсуждал с Моди участие в конференции в Швейцарии, заявил Песков

Президент России Владимир Путин не обсуждал с лидером Национально-демократического альянса, который одержал победу на выборах в Индии, Нарендрой Моди и другими... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:01

2024-06-07T12:01

2024-06-07T12:01

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индия

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с лидером Национально-демократического альянса, который одержал победу на выборах в Индии, Нарендрой Моди и другими зарубежными лидерами их возможное участие в конференции в Швейцарии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это не тема для обсуждения президента Путина с его партнерами, это суверенное право любой страны", - отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950913661.html

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индия

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, индия, швейцария, владимир путин, дмитрий песков, нарендра моди, в мире