https://ria.ru/20240607/putin-1951282216.html
Путин не обсуждал с Моди участие в конференции в Швейцарии, заявил Песков
Путин не обсуждал с Моди участие в конференции в Швейцарии, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
Путин не обсуждал с Моди участие в конференции в Швейцарии, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не обсуждал с лидером Национально-демократического альянса, который одержал победу на выборах в Индии, Нарендрой Моди и другими... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:01
2024-06-07T12:01
2024-06-07T12:01
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с лидером Национально-демократического альянса, который одержал победу на выборах в Индии, Нарендрой Моди и другими зарубежными лидерами их возможное участие в конференции в Швейцарии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это не тема для обсуждения президента Путина с его партнерами, это суверенное право любой страны", - отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950913661.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, швейцария, владимир путин, дмитрий песков, нарендра моди, в мире
Россия, Индия, Швейцария, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Нарендра Моди, В мире
Путин не обсуждал с Моди участие в конференции в Швейцарии, заявил Песков
Песков: Путин не обсуждает с зарубежными коллегами участие во встрече по Украине