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Путин не обсуждал с Моди участие в конференции в Швейцарии, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
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12:01 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/putin-1951282216.html
Путин не обсуждал с Моди участие в конференции в Швейцарии, заявил Песков
Путин не обсуждал с Моди участие в конференции в Швейцарии, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
Путин не обсуждал с Моди участие в конференции в Швейцарии, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не обсуждал с лидером Национально-демократического альянса, который одержал победу на выборах в Индии, Нарендрой Моди и другими... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:01
2024-06-07T12:01
россия
индия
швейцария
владимир путин
дмитрий песков
нарендра моди
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с лидером Национально-демократического альянса, который одержал победу на выборах в Индии, Нарендрой Моди и другими зарубежными лидерами их возможное участие в конференции в Швейцарии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это не тема для обсуждения президента Путина с его партнерами, это суверенное право любой страны", - отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, индия, швейцария, владимир путин, дмитрий песков, нарендра моди, в мире
Россия, Индия, Швейцария, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Нарендра Моди, В мире
Путин не обсуждал с Моди участие в конференции в Швейцарии, заявил Песков

Песков: Путин не обсуждает с зарубежными коллегами участие во встрече по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с лидером Национально-демократического альянса, который одержал победу на выборах в Индии, Нарендрой Моди и другими зарубежными лидерами их возможное участие в конференции в Швейцарии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не тема для обсуждения президента Путина с его партнерами, это суверенное право любой страны", - отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Многие лидеры стран не поедут на встречу по Украине, пишут СМИ
6 июня, 10:49
 
РоссияИндияШвейцарияВладимир ПутинДмитрий ПесковНарендра МодиВ мире
 
 
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