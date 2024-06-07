Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали встречу Путина с мировыми СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 07.06.2024 (обновлено: 12:23 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951277397.html
В Кремле прокомментировали встречу Путина с мировыми СМИ
В Кремле прокомментировали встречу Путина с мировыми СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
В Кремле прокомментировали встречу Путина с мировыми СМИ
Состоявшаяся встреча президента РФ Владимира Путина с мировыми СМИ не является сигналом к урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:47
2024-06-07T12:23
украина
владимир путин
в мире
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950892401_155:0:2764:1468_1920x0_80_0_0_77fabbb8c2d048a8617466823aab5a06.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Состоявшаяся встреча президента РФ Владимира Путина с мировыми СМИ не является сигналом к урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, не действительно. Она не может быть сигналом", - сказал он журналистам на вопрос, является ли встреча российского лидера с мировыми информагентствами сигналом для урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950892401_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_050e7cb99c86a55fee2ea5efad8051fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир путин, в мире, дмитрий песков, россия
Украина, Владимир Путин, В мире, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле прокомментировали встречу Путина с мировыми СМИ

Песков: встреча Путина со СМИ не является сигналом к урегулированию на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Состоявшаяся встреча президента РФ Владимира Путина с мировыми СМИ не является сигналом к урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, не действительно. Она не может быть сигналом", - сказал он журналистам на вопрос, является ли встреча российского лидера с мировыми информагентствами сигналом для урегулирования конфликта на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
"Объявление войны". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон по Украине
Вчера, 11:28
 
УкраинаВладимир ПутинВ миреДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала