https://ria.ru/20240607/putin-1951277397.html
В Кремле прокомментировали встречу Путина с мировыми СМИ
В Кремле прокомментировали встречу Путина с мировыми СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
В Кремле прокомментировали встречу Путина с мировыми СМИ
Состоявшаяся встреча президента РФ Владимира Путина с мировыми СМИ не является сигналом к урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:47
2024-06-07T11:47
2024-06-07T12:23
украина
владимир путин
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Состоявшаяся встреча президента РФ Владимира Путина с мировыми СМИ не является сигналом к урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, не действительно. Она не может быть сигналом", - сказал он журналистам на вопрос, является ли встреча российского лидера с мировыми информагентствами сигналом для урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, в мире, дмитрий песков, россия
Украина, Владимир Путин, В мире, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле прокомментировали встречу Путина с мировыми СМИ
Песков: встреча Путина со СМИ не является сигналом к урегулированию на Украине