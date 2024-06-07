https://ria.ru/20240607/putin-1951277397.html

В Кремле прокомментировали встречу Путина с мировыми СМИ

В Кремле прокомментировали встречу Путина с мировыми СМИ - РИА Новости, 07.06.2024

В Кремле прокомментировали встречу Путина с мировыми СМИ

Состоявшаяся встреча президента РФ Владимира Путина с мировыми СМИ не является сигналом к урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:47

2024-06-07T11:47

2024-06-07T12:23

украина

владимир путин

в мире

дмитрий песков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950892401_155:0:2764:1468_1920x0_80_0_0_77fabbb8c2d048a8617466823aab5a06.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Состоявшаяся встреча президента РФ Владимира Путина с мировыми СМИ не является сигналом к урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, не действительно. Она не может быть сигналом", - сказал он журналистам на вопрос, является ли встреча российского лидера с мировыми информагентствами сигналом для урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, владимир путин, в мире, дмитрий песков, россия