https://ria.ru/20240607/pushilin-1951211314.html

Пушилин раскритиковал "мирную конференцию" по Украине

Пушилин раскритиковал "мирную конференцию" по Украине - РИА Новости, 07.06.2024

Пушилин раскритиковал "мирную конференцию" по Украине

Предстоящая "мирная конференция" по Украине в Швейцарии является "симулякром", поскольку невозможно разговаривать предметно в отсутствии одной из сторон... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T08:22

2024-06-07T08:22

2024-06-07T08:22

в мире

россия

швейцария

украина

денис пушилин

владимир хохлов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Предстоящая "мирная конференция" по Украине в Швейцарии является "симулякром", поскольку невозможно разговаривать предметно в отсутствии одной из сторон конфликта, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин. "Знаете, это симулякр мирной конференции. Потому что невозможно разговаривать о чем-то предметно и с должным результатом, если присутствует только одна из сторон конфликта", - сказал Пушилин в ответ на просьбу дать оценку предстоящей конференции в Швейцарии. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951193604.html

https://ria.ru/20240502/shveytsariya-1943433739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, швейцария, украина, денис пушилин, владимир хохлов