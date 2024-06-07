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Пушилин раскритиковал "мирную конференцию" по Украине - РИА Новости, 07.06.2024
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08:22 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/pushilin-1951211314.html
Пушилин раскритиковал "мирную конференцию" по Украине
Пушилин раскритиковал "мирную конференцию" по Украине - РИА Новости, 07.06.2024
Пушилин раскритиковал "мирную конференцию" по Украине
Предстоящая "мирная конференция" по Украине в Швейцарии является "симулякром", поскольку невозможно разговаривать предметно в отсутствии одной из сторон... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:22
2024-06-07T08:22
в мире
россия
швейцария
украина
денис пушилин
владимир хохлов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Предстоящая "мирная конференция" по Украине в Швейцарии является "симулякром", поскольку невозможно разговаривать предметно в отсутствии одной из сторон конфликта, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин. "Знаете, это симулякр мирной конференции. Потому что невозможно разговаривать о чем-то предметно и с должным результатом, если присутствует только одна из сторон конфликта", - сказал Пушилин в ответ на просьбу дать оценку предстоящей конференции в Швейцарии. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951193604.html
https://ria.ru/20240502/shveytsariya-1943433739.html
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в мире, россия, швейцария, украина, денис пушилин, владимир хохлов
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Денис Пушилин, Владимир Хохлов
Пушилин раскритиковал "мирную конференцию" по Украине

Глава ДНР Пушилин назвал "мирную конференцию" по Украине симулякром

© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцария. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Предстоящая "мирная конференция" по Украине в Швейцарии является "симулякром", поскольку невозможно разговаривать предметно в отсутствии одной из сторон конфликта, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин.
"Знаете, это симулякр мирной конференции. Потому что невозможно разговаривать о чем-то предметно и с должным результатом, если присутствует только одна из сторон конфликта", - сказал Пушилин в ответ на просьбу дать оценку предстоящей конференции в Швейцарии.
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Вчера, 02:22
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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В миреРоссияШвейцарияУкраинаДенис ПушилинВладимир Хохлов
 
 
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