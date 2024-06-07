Пушилин раскритиковал "мирную конференцию" по Украине
Глава ДНР Пушилин назвал "мирную конференцию" по Украине симулякром
© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцария
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцария. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Предстоящая "мирная конференция" по Украине в Швейцарии является "симулякром", поскольку невозможно разговаривать предметно в отсутствии одной из сторон конфликта, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин.
"Знаете, это симулякр мирной конференции. Потому что невозможно разговаривать о чем-то предметно и с должным результатом, если присутствует только одна из сторон конфликта", - сказал Пушилин в ответ на просьбу дать оценку предстоящей конференции в Швейцарии.
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Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.