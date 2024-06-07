Пушилин выразил надежду, что вторжение войск НАТО на Украину не произойдет
Глава ДНР Пушилин надеется, что вторжение войск НАТО на Украину не произойдет
© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Норвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что надеется, что у какой-то части западного сообщества возобладает здравый смысл и вторжение войск НАТО не произойдет.
"Мы рассчитываем все же на наличие у какой-то части западного сообщества здравого какого-то подхода - все-таки хватит решимости не допустить и не перейти те грани, которые позволят перейти к полномасштабной большой войне. Поэтому все-таки надежда, по крайней мере, у нас сохраняется, что здравый смысл здесь возобладает", - сказал Пушилин.
Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.