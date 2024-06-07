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Пушилин выразил надежду, что вторжение войск НАТО на Украину не произойдет - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 07.06.2024 (обновлено: 04:26 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pushilin-1951198788.html
Пушилин выразил надежду, что вторжение войск НАТО на Украину не произойдет
Пушилин выразил надежду, что вторжение войск НАТО на Украину не произойдет - РИА Новости, 07.06.2024
Пушилин выразил надежду, что вторжение войск НАТО на Украину не произойдет
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что надеется, что у какой-то части западного... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T04:21
2024-06-07T04:26
специальная военная операция на украине
украина
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
дмитрий песков
нато
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что надеется, что у какой-то части западного сообщества возобладает здравый смысл и вторжение войск НАТО не произойдет. "Мы рассчитываем все же на наличие у какой-то части западного сообщества здравого какого-то подхода - все-таки хватит решимости не допустить и не перейти те грани, которые позволят перейти к полномасштабной большой войне. Поэтому все-таки надежда, по крайней мере, у нас сохраняется, что здравый смысл здесь возобладает", - сказал Пушилин. Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html
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украина, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Дмитрий Песков, НАТО
Пушилин выразил надежду, что вторжение войск НАТО на Украину не произойдет

Глава ДНР Пушилин надеется, что вторжение войск НАТО на Украину не произойдет

© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия
Норвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Норвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что надеется, что у какой-то части западного сообщества возобладает здравый смысл и вторжение войск НАТО не произойдет.
"Мы рассчитываем все же на наличие у какой-то части западного сообщества здравого какого-то подхода - все-таки хватит решимости не допустить и не перейти те грани, которые позволят перейти к полномасштабной большой войне. Поэтому все-таки надежда, по крайней мере, у нас сохраняется, что здравый смысл здесь возобладает", - сказал Пушилин.
Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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13 марта, 08:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Пушилин прокомментировал заявления Макрона о вводе войск на Украину
11 мая, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДмитрий ПесковНАТО
 
 
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