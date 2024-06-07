https://ria.ru/20240607/pushilin-1951198788.html

Пушилин выразил надежду, что вторжение войск НАТО на Украину не произойдет

Пушилин выразил надежду, что вторжение войск НАТО на Украину не произойдет - РИА Новости, 07.06.2024

Пушилин выразил надежду, что вторжение войск НАТО на Украину не произойдет

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что надеется, что у какой-то части западного... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T04:21

2024-06-07T04:21

2024-06-07T04:26

специальная военная операция на украине

украина

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денис пушилин

дмитрий песков

нато

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что надеется, что у какой-то части западного сообщества возобладает здравый смысл и вторжение войск НАТО не произойдет. "Мы рассчитываем все же на наличие у какой-то части западного сообщества здравого какого-то подхода - все-таки хватит решимости не допустить и не перейти те грани, которые позволят перейти к полномасштабной большой войне. Поэтому все-таки надежда, по крайней мере, у нас сохраняется, что здравый смысл здесь возобладает", - сказал Пушилин. Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html

https://ria.ru/20240511/makron-1945246308.html

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россия

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украина, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, дмитрий песков, нато