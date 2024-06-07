https://ria.ru/20240607/ptitsevodstvo-1951476246.html
Липецкая область подписала соглашения с птицеводческими компаниями на ПМЭФ
Липецкая область подписала соглашения с птицеводческими компаниями на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Липецкая область подписала соглашения с птицеводческими компаниями на ПМЭФ
Липецкая область в рамках ПМЭФ- 2024 заключила соглашения на развитие в регионе птицеводства с компанией "Экоптица" и хозяйством "Рудничное", сумма инвестиций... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:49
2024-06-07T17:49
2024-06-07T17:49
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
пмэф
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ЛИПЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Липецкая область в рамках ПМЭФ- 2024 заключила соглашения на развитие в регионе птицеводства с компанией "Экоптица" и хозяйством "Рудничное", сумма инвестиций составит более 10 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По словам губернатора, "Экоптица" построит комплекс по производству и переработке мяса птицы. В строительство компания вложит 4 миллиарда рублей, будет создано 700 новых рабочих мест. Мощности завода позволят производить 50 тысяч тонн мяса в год. Комплекс планируют запустить в четвертом квартале 2025 года. ООО ПХ "Рудничное" инвестирует 6,5 миллиарда рублей в строительство птицеводческих площадок по выращиванию цыплят-бройлеров. Три площадки на 1,8 миллиона птицемест построят в Краснинском районе Липецкой области. Планируемая производственная мощность при полной загрузке комплекса – более 33,7 тысячи тонн мяса в год. Всего будет создано не менее 50 новых рабочих мест. Первую площадку планируют запустить в четвертом квартале 2025 года. "Для Липецкой области производство мяса птицы является экспортноориентированным направлением. Предприятия каждый год увеличивают мощности, реализуют новые инвестпроекты. Это новые рынки сбыта и рабочие места", – отметил Артамонов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231228/proizvodstvo_kormov-1918666584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, пмэф
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, ПМЭФ
ЛИПЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Липецкая область в рамках ПМЭФ- 2024 заключила соглашения на развитие в регионе птицеводства с компанией "Экоптица" и хозяйством "Рудничное", сумма инвестиций составит более 10 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, "Экоптица" построит комплекс по производству и переработке мяса птицы. В строительство компания вложит 4 миллиарда рублей, будет создано 700 новых рабочих мест. Мощности завода позволят производить 50 тысяч тонн мяса в год. Комплекс планируют запустить в четвертом квартале 2025 года.
ООО ПХ "Рудничное" инвестирует 6,5 миллиарда рублей в строительство птицеводческих площадок по выращиванию цыплят-бройлеров. Три площадки на 1,8 миллиона птицемест построят в Краснинском районе Липецкой области. Планируемая производственная мощность при полной загрузке комплекса – более 33,7 тысячи тонн мяса в год. Всего будет создано не менее 50 новых рабочих мест. Первую площадку планируют запустить в четвертом квартале 2025 года.
"Для Липецкой области производство мяса птицы является экспортноориентированным направлением. Предприятия каждый год увеличивают мощности, реализуют новые инвестпроекты. Это новые рынки сбыта и рабочие места", – отметил Артамонов
.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.