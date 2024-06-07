https://ria.ru/20240607/pshenitsa-1951344685.html
Россия переориентирует предназначенную Турции пшеницу на другие страны
Россия переориентирует предназначенную Турции пшеницу на другие страны - РИА Новости, 07.06.2024
Россия переориентирует предназначенную Турции пшеницу на другие страны
Россия переориентирует предназначенные для Турции объемы пшеницы после запрета страной ее импорта, заявила журналистам в кулуарах ПМЭФ министр сельского... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:19
2024-06-07T14:19
2024-06-07T14:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Россия переориентирует предназначенные для Турции объемы пшеницы после запрета страной ее импорта, заявила журналистам в кулуарах ПМЭФ министр сельского хозяйства Оксана Лут. Ранее в пятницу турецкие власти объявили, что приостанавливают импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября для защиты местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на пшеницу. Лут отметила, что за аналогичный период прошлого года (июнь-сентябрь) Россия экспортировала туда 3 миллиона тонн пшеницы, а по итогам сельхозсезона Турция занимает второе место по приобретению российской пшеницы. "Соответственно, у нас лишние три миллиона тонн. Но надо понимать, что, как мы уже говорили, наш прогноз остается 132 миллиона тонн по зерновым и 86 по пшенице… Тем не менее, если засуха будет, мы потеряем в объеме. Поэтому, гипотетически, то, что Турция закрылась, ну, наверное, предпосылки Турции понятны, они хотят поддержать свой рынок, как любая страна", - заявила министр. Она отметила, что мировые цены на пшеницу поднялись за последнее время, "в связи со всеми ситуациями, связанными с уменьшением прогноза на объем производства". "Поэтому, конечно, Турция такими действиями, наверное, хочет мировую цену несколько снизить", - полагает министр. "Для нас, по большому счету, с учетом того, что у нас с вами будет существенно ниже урожай, чем за последние два года… никакого негатива для нас это не будет иметь, потому что мы торгуем с большим количеством стран, наша пшеница нужна в большом количестве стран", - заявила Лут. Она отметила, что экспортеры сейчас думают, куда перераспределить объем, "все это просто вопрос дальнейшего планирования".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/turtsiya-1951221622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, турция, египет, россия, оксана лут
ПМЭФ-2024, Экономика, Цены на нефть, Турция, Египет, Россия, Оксана Лут
Россия переориентирует предназначенную Турции пшеницу на другие страны
Министр Лут: Россия переориентирует предназначенные для Турции объемы пшеницы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Россия переориентирует предназначенные для Турции объемы пшеницы после запрета страной ее импорта, заявила журналистам в кулуарах ПМЭФ министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Ранее в пятницу турецкие власти объявили, что приостанавливают импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября для защиты местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на пшеницу.
Лут отметила, что за аналогичный период прошлого года (июнь-сентябрь) Россия экспортировала туда 3 миллиона тонн пшеницы, а по итогам сельхозсезона Турция занимает второе место по приобретению российской пшеницы.
«
"Соответственно, у нас лишние три миллиона тонн. Но надо понимать, что, как мы уже говорили, наш прогноз остается 132 миллиона тонн по зерновым и 86 по пшенице… Тем не менее, если засуха будет, мы потеряем в объеме. Поэтому, гипотетически, то, что Турция закрылась, ну, наверное, предпосылки Турции понятны, они хотят поддержать свой рынок, как любая страна", - заявила министр.
Она отметила, что мировые цены на пшеницу поднялись за последнее время, "в связи со всеми ситуациями, связанными с уменьшением прогноза на объем производства". "Поэтому, конечно, Турция такими действиями, наверное, хочет мировую цену несколько снизить", - полагает министр.
"Для нас, по большому счету, с учетом того, что у нас с вами будет существенно ниже урожай, чем за последние два года… никакого негатива для нас это не будет иметь, потому что мы торгуем с большим количеством стран, наша пшеница нужна в большом количестве стран", - заявила Лут.
Она отметила, что экспортеры сейчас думают, куда перераспределить объем, "все это просто вопрос дальнейшего планирования".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.