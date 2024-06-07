https://ria.ru/20240607/protokol-1951385903.html

Суд зарегистрировал протокол против кинокритика Долина*

Суд зарегистрировал протокол против кинокритика Долина* - РИА Новости, 07.06.2024

Суд зарегистрировал протокол против кинокритика Долина*

Савёловский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении кинокритика Антона Долина* за участие в нежелательной организации, сообщили РИА... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:20

2024-06-07T15:20

2024-06-07T15:20

россия

москва

антон долин

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Савёловский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении кинокритика Антона Долина* за участие в нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "Административный протокол зарегистрирован судом 7 июня, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. За участие в деятельности нежелательной организации предусмотрен штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 50 тысяч - для должностных лиц. Ранее аналогичный протокол был составлен в отношении издателя "Медузы"** Галины Тимченко. Долин* публикует там тексты. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project"** ("Проект Медуза"**) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России** Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией

https://ria.ru/20240606/gordon-1951180352.html

https://ria.ru/20240206/shtraf-1925615938.html

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россия, москва, антон долин, генеральная прокуратура рф