https://ria.ru/20240607/proizvodstvo-1951417208.html

Производство шлифовальных станков появится в Липецкой области

Производство шлифовальных станков появится в Липецкой области - РИА Новости, 07.06.2024

Производство шлифовальных станков появится в Липецкой области

Акционерное общество "РТ-Станкоинструмент" планирует разместить на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" производство шлифовальных станков,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:18

2024-06-07T16:18

2024-06-07T16:18

липецкая область

технологии

россия

игорь артамонов

"липецк"

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/30895/83/308958352_0:643:1333:1393_1920x0_80_0_0_60a28efe12d77b1c924fe7add7034a4a.jpg

ЛИПЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Акционерное общество "РТ-Станкоинструмент" планирует разместить на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" производство шлифовальных станков, соглашение об этом подписано в пятницу на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил по итогам подписания губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что новый резидент готов инвестировать в развитие станкостроительного производства более 300 миллионов рублей, на предприятии будет создано 100 новых рабочих мест. Предполагается создание полноценной производственной базы, которая включит в себя заготовительное, механообрабатывающее и сварочное производство, электротехнический, окрасочный и сборочный передел. "В условиях, когда мы ориентируемся на импортозамещение и стремимся к технологическому суверенитету, развитие станкостроения крайне важное направление. Будут созданы новые рабочие места. Нам предстоит обеспечить их квалифицированными кадрами, о подготовке которых нужно подумать уже сейчас", - прокомментировал Артамонов. "РТ-Станкоинструмент" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежит АО "Станкопром" государственной корпорации "Ростех". Холдинг "Станкопром" создан в 2012 году по инициативе Министерства промышленности и торговли России в качестве системного интегратора российской станкостроительной отрасли. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231122/oez_lipetsk-1911067173.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, игорь артамонов, "липецк", ростех