https://ria.ru/20240607/proizvodstvo-1951417208.html
Производство шлифовальных станков появится в Липецкой области
Производство шлифовальных станков появится в Липецкой области - РИА Новости, 07.06.2024
Производство шлифовальных станков появится в Липецкой области
Акционерное общество "РТ-Станкоинструмент" планирует разместить на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" производство шлифовальных станков,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:18
2024-06-07T16:18
2024-06-07T16:18
липецкая область
технологии
россия
игорь артамонов
"липецк"
ростех
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ЛИПЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Акционерное общество "РТ-Станкоинструмент" планирует разместить на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" производство шлифовальных станков, соглашение об этом подписано в пятницу на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил по итогам подписания губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что новый резидент готов инвестировать в развитие станкостроительного производства более 300 миллионов рублей, на предприятии будет создано 100 новых рабочих мест. Предполагается создание полноценной производственной базы, которая включит в себя заготовительное, механообрабатывающее и сварочное производство, электротехнический, окрасочный и сборочный передел. "В условиях, когда мы ориентируемся на импортозамещение и стремимся к технологическому суверенитету, развитие станкостроения крайне важное направление. Будут созданы новые рабочие места. Нам предстоит обеспечить их квалифицированными кадрами, о подготовке которых нужно подумать уже сейчас", - прокомментировал Артамонов. "РТ-Станкоинструмент" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежит АО "Станкопром" государственной корпорации "Ростех". Холдинг "Станкопром" создан в 2012 году по инициативе Министерства промышленности и торговли России в качестве системного интегратора российской станкостроительной отрасли. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231122/oez_lipetsk-1911067173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, игорь артамонов, "липецк", ростех
Липецкая область, Технологии, Россия, Игорь Артамонов, "Липецк", Ростех
ЛИПЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Акционерное общество "РТ-Станкоинструмент" планирует разместить на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" производство шлифовальных станков, соглашение об этом подписано в пятницу на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил по итогам подписания губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что новый резидент готов инвестировать в развитие станкостроительного производства более 300 миллионов рублей, на предприятии будет создано 100 новых рабочих мест. Предполагается создание полноценной производственной базы, которая включит в себя заготовительное, механообрабатывающее и сварочное производство, электротехнический, окрасочный и сборочный передел.
«
"В условиях, когда мы ориентируемся на импортозамещение и стремимся к технологическому суверенитету, развитие станкостроения крайне важное направление. Будут созданы новые рабочие места. Нам предстоит обеспечить их квалифицированными кадрами, о подготовке которых нужно подумать уже сейчас", - прокомментировал Артамонов.
"РТ-Станкоинструмент" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежит АО "Станкопром" государственной корпорации "Ростех
". Холдинг "Станкопром" создан в 2012 году по инициативе Министерства промышленности и торговли России
в качестве системного интегратора российской станкостроительной отрасли.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.