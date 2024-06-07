https://ria.ru/20240607/proizvodstvo-1951349544.html

Производство синтетических материалов планируют реализовать в Твери

Производство синтетических материалов планируют реализовать в Твери - РИА Новости, 07.06.2024

Производство синтетических материалов планируют реализовать в Твери

На Петербургском международном экономическом форуме в пятницу заключено соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта между правительством Тверской... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:25

2024-06-07T14:25

2024-06-07T14:25

тверская область

технологии

тверь

игорь руденя

игорь насенков

технодинамика

пмэф

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме в пятницу заключено соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта между правительством Тверской области и АО "Технодинамика", сообщает пресс-служба регионального правительства. Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании Игорь Насенков. Холдинг специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной промышленной продукции. Один из инвестиционных проектов, заявленных к реализации, касается развития в Твери производства синтетических материалов на площадке Научно-исследовательского института синтетического волокна с экспериментальным заводом (ВНИИСВ). Это научно-производственное предприятие, разрабатывающее и выпускающее продукцию для различных отраслей промышленности. На первом этапе будет закуплено современное оборудование, в которое будет вложено порядка 4 миллиардов рублей, еще около 1,5 миллиарда рублей направят на современные разработки НИОКР. Завод нарастит количество рабочих мест до более чем 500. АО "Технодинамика" – планируемый резидент особой экономической зоны "Эммаусс", которая сейчас создается в Тверской области. "У нас достаточно много предприятий, расположенных в регионах страны. В Тверской области создана ОЭЗ, и нам интересно масштабирование здесь тех компетенций, которые у нас есть, а также ввод новых производств. В регионе создан комфортный инвестклимат", – отметил руководитель холдинга. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/rudenya-1951163607.html

https://ria.ru/20240606/soglashenie--1950994553.html

https://ria.ru/20240607/rudenya-1951224122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, тверь, игорь руденя, игорь насенков, технодинамика, пмэф