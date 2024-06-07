https://ria.ru/20240607/proizvodstvo-1951349544.html
Производство синтетических материалов планируют реализовать в Твери
Производство синтетических материалов планируют реализовать в Твери - РИА Новости, 07.06.2024
Производство синтетических материалов планируют реализовать в Твери
На Петербургском международном экономическом форуме в пятницу заключено соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта между правительством Тверской... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:25
2024-06-07T14:25
2024-06-07T14:25
тверская область
технологии
тверь
игорь руденя
игорь насенков
технодинамика
пмэф
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме в пятницу заключено соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта между правительством Тверской области и АО "Технодинамика", сообщает пресс-служба регионального правительства. Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании Игорь Насенков. Холдинг специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной промышленной продукции. Один из инвестиционных проектов, заявленных к реализации, касается развития в Твери производства синтетических материалов на площадке Научно-исследовательского института синтетического волокна с экспериментальным заводом (ВНИИСВ). Это научно-производственное предприятие, разрабатывающее и выпускающее продукцию для различных отраслей промышленности. На первом этапе будет закуплено современное оборудование, в которое будет вложено порядка 4 миллиардов рублей, еще около 1,5 миллиарда рублей направят на современные разработки НИОКР. Завод нарастит количество рабочих мест до более чем 500. АО "Технодинамика" – планируемый резидент особой экономической зоны "Эммаусс", которая сейчас создается в Тверской области. "У нас достаточно много предприятий, расположенных в регионах страны. В Тверской области создана ОЭЗ, и нам интересно масштабирование здесь тех компетенций, которые у нас есть, а также ввод новых производств. В регионе создан комфортный инвестклимат", – отметил руководитель холдинга. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/rudenya-1951163607.html
https://ria.ru/20240606/soglashenie--1950994553.html
https://ria.ru/20240607/rudenya-1951224122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, тверь, игорь руденя, игорь насенков, технодинамика, пмэф
Тверская область, Технологии, Тверь, Игорь Руденя, Игорь Насенков, Технодинамика, ПМЭФ
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме в пятницу заключено соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта между правительством Тверской области и АО "Технодинамика", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя
и генеральный директор компании Игорь Насенков
.
Холдинг специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной промышленной продукции.
Один из инвестиционных проектов, заявленных к реализации, касается развития в Твери производства синтетических материалов на площадке Научно-исследовательского института синтетического волокна с экспериментальным заводом (ВНИИСВ). Это научно-производственное предприятие, разрабатывающее и выпускающее продукцию для различных отраслей промышленности.
На первом этапе будет закуплено современное оборудование, в которое будет вложено порядка 4 миллиардов рублей, еще около 1,5 миллиарда рублей направят на современные разработки НИОКР. Завод нарастит количество рабочих мест до более чем 500.
АО "Технодинамика" – планируемый резидент особой экономической зоны "Эммаусс", которая сейчас создается в Тверской области.
"У нас достаточно много предприятий, расположенных в регионах страны. В Тверской области создана ОЭЗ, и нам интересно масштабирование здесь тех компетенций, которые у нас есть, а также ввод новых производств. В регионе создан комфортный инвестклимат", – отметил руководитель холдинга.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.