https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951418240.html

Спасатели спустя три дня нашли туриста, заблудившегося в горах Сочи

Спасатели спустя три дня нашли туриста, заблудившегося в горах Сочи - РИА Новости, 07.06.2024

Спасатели спустя три дня нашли туриста, заблудившегося в горах Сочи

Турист, который ушел в лес Сочи и заблудился, найден на горном хребте Алек с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили в пресс-службе Южного регионального... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:21

2024-06-07T16:21

2024-06-07T16:27

россия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 7 июн – РИА Новости. Турист, который ушел в лес Сочи и заблудился, найден на горном хребте Алек с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. О поисках пропавшего 22-летнего мужчины сообщалось в четверг. По данным отряда, 4 июня к спасателям обратилась его девушка и рассказала, что он ушел в лес, днем связь с ним пропала, с наступлением темноты он не вернулся. В четверг были привлечены две поисковые группы, спасатели обследовали горно-лесистую местность южного склона хребта Алек от горы Водопроводной до СНТ "Озерное", осмотрели старую заросшую тропу по левому берегу реки Сочи и два отрога от устья реки Агвы до хребта Алек. Также была исследована тропа от горы Водопроводной до урочища Кривой Дуб и этнографического комплекса "Вольница". Днем в пятницу спасатели привлекли к поиску вертолет МЧС России. "Во время облета спасателям на борту пришла информация от наземной группы, что пропавший обнаружен на хребте Алек. По предварительной информации, турист получил закрытую черепно-мозговую травму, но в сознании. На данный момент молодой человек и сотрудники МЧС находятся в труднодоступном месте, где высота деревьев не позволяет применить бортовую лебедку. Как только спасатели обнаружат подходящую площадку на хребте для работы вертолета, борт вылетит для эвакуации", - рассказали в ЮРПСО. К поисковым работам привлекались 58 спасателей МЧС России, использовалось девять единиц техники.

https://ria.ru/20240607/poiski-1951237545.html

https://ria.ru/20231002/turistka-1899972831.html

россия

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россия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)