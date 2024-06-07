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Спасатели спустя три дня нашли туриста, заблудившегося в горах Сочи - РИА Новости, 07.06.2024
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16:21 07.06.2024 (обновлено: 16:27 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951418240.html
Спасатели спустя три дня нашли туриста, заблудившегося в горах Сочи
Спасатели спустя три дня нашли туриста, заблудившегося в горах Сочи - РИА Новости, 07.06.2024
Спасатели спустя три дня нашли туриста, заблудившегося в горах Сочи
Турист, который ушел в лес Сочи и заблудился, найден на горном хребте Алек с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили в пресс-службе Южного регионального... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:21
2024-06-07T16:27
россия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 7 июн – РИА Новости. Турист, который ушел в лес Сочи и заблудился, найден на горном хребте Алек с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. О поисках пропавшего 22-летнего мужчины сообщалось в четверг. По данным отряда, 4 июня к спасателям обратилась его девушка и рассказала, что он ушел в лес, днем связь с ним пропала, с наступлением темноты он не вернулся. В четверг были привлечены две поисковые группы, спасатели обследовали горно-лесистую местность южного склона хребта Алек от горы Водопроводной до СНТ "Озерное", осмотрели старую заросшую тропу по левому берегу реки Сочи и два отрога от устья реки Агвы до хребта Алек. Также была исследована тропа от горы Водопроводной до урочища Кривой Дуб и этнографического комплекса "Вольница". Днем в пятницу спасатели привлекли к поиску вертолет МЧС России. "Во время облета спасателям на борту пришла информация от наземной группы, что пропавший обнаружен на хребте Алек. По предварительной информации, турист получил закрытую черепно-мозговую травму, но в сознании. На данный момент молодой человек и сотрудники МЧС находятся в труднодоступном месте, где высота деревьев не позволяет применить бортовую лебедку. Как только спасатели обнаружат подходящую площадку на хребте для работы вертолета, борт вылетит для эвакуации", - рассказали в ЮРПСО. К поисковым работам привлекались 58 спасателей МЧС России, использовалось девять единиц техники.
https://ria.ru/20240607/poiski-1951237545.html
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россия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели спустя три дня нашли туриста, заблудившегося в горах Сочи

Спасатели нашли пропавшего в Сочи туриста с закрытой черепно-мозговой травмой

© Фото : МЧС России/TelegramМЧС России найден потерявшийся турист в горах Сочи
МЧС России найден потерявшийся турист в горах Сочи - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
МЧС России найден потерявшийся турист в горах Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 июн – РИА Новости. Турист, который ушел в лес Сочи и заблудился, найден на горном хребте Алек с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
О поисках пропавшего 22-летнего мужчины сообщалось в четверг. По данным отряда, 4 июня к спасателям обратилась его девушка и рассказала, что он ушел в лес, днем связь с ним пропала, с наступлением темноты он не вернулся.
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В четверг были привлечены две поисковые группы, спасатели обследовали горно-лесистую местность южного склона хребта Алек от горы Водопроводной до СНТ "Озерное", осмотрели старую заросшую тропу по левому берегу реки Сочи и два отрога от устья реки Агвы до хребта Алек. Также была исследована тропа от горы Водопроводной до урочища Кривой Дуб и этнографического комплекса "Вольница". Днем в пятницу спасатели привлекли к поиску вертолет МЧС России.
"Во время облета спасателям на борту пришла информация от наземной группы, что пропавший обнаружен на хребте Алек. По предварительной информации, турист получил закрытую черепно-мозговую травму, но в сознании. На данный момент молодой человек и сотрудники МЧС находятся в труднодоступном месте, где высота деревьев не позволяет применить бортовую лебедку. Как только спасатели обнаружат подходящую площадку на хребте для работы вертолета, борт вылетит для эвакуации", - рассказали в ЮРПСО.
К поисковым работам привлекались 58 спасателей МЧС России, использовалось девять единиц техники.
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