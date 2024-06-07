https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951260646.html
МВД опубликовало видео с велосипедистом, стрелявшим в полицейского
МВД опубликовало видео с велосипедистом, стрелявшим в полицейского - РИА Новости, 07.06.2024
МВД опубликовало видео с велосипедистом, стрелявшим в полицейского
Стрелявший в полицейского в Домодедово велосипедист признался, что делал закладки с наркотиками в лесу, следует из видео, опубликованного подмосковным главком... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:18
2024-06-07T11:18
2024-06-07T11:38
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951259623_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_25db8dcc12c0fe869434f2c999dc9df6.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Стрелявший в полицейского в Домодедово велосипедист признался, что делал закладки с наркотиками в лесу, следует из видео, опубликованного подмосковным главком МВД.Ранее в подмосковном главке СК сообщили о задержании 24-летнего велосипедиста из Домодедово, трижды выстрелившего в полицейского в ответ на просьбу показать документы. В ведомстве уточнили, что потерпевший полицейский находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.При задержании мужчина признался полицейским, что раскладывал закладки в Ушмарском лесу в Домодедово.В телеграм-канале главка отмечается также, что задержаны двое жителей Домодедово, а стрельба велась, предположительно, из травматического пистолета. Подозреваемых взяли на территории гаражно-строительного кооператива в микрорайоне Авиационный.
https://ria.ru/20240606/strelba-1950986226.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951259623_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_59a5fe3f984b539054e5f0905826a55a.jpg
Задержание наркозакладчиков в подмосковном Домодедово
В подмосковном Домодедово задержали двоих наркозакладчиков, один из которых в четверг стрелял в полицейского
2024-06-07T11:18
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД опубликовало видео с велосипедистом, стрелявшим в полицейского
Стрелявший в полицейского в Домодедово человек признался, что делал закладки
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Стрелявший в полицейского в Домодедово велосипедист признался, что делал закладки с наркотиками в лесу, следует из видео, опубликованного подмосковным главком МВД.
Ранее в подмосковном главке СК
сообщили о задержании 24-летнего велосипедиста из Домодедово, трижды выстрелившего в полицейского в ответ на просьбу показать документы. В ведомстве уточнили, что потерпевший полицейский находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
При задержании мужчина признался полицейским, что раскладывал закладки в Ушмарском лесу в Домодедово.
В телеграм-канале главка отмечается также, что задержаны двое жителей Домодедово, а стрельба велась, предположительно, из травматического пистолета. Подозреваемых взяли на территории гаражно-строительного кооператива в микрорайоне Авиационный.