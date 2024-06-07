https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951260646.html

МВД опубликовало видео с велосипедистом, стрелявшим в полицейского

МВД опубликовало видео с велосипедистом, стрелявшим в полицейского - РИА Новости, 07.06.2024

МВД опубликовало видео с велосипедистом, стрелявшим в полицейского

Стрелявший в полицейского в Домодедово велосипедист признался, что делал закладки с наркотиками в лесу, следует из видео, опубликованного подмосковным главком... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:18

2024-06-07T11:18

2024-06-07T11:38

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Стрелявший в полицейского в Домодедово велосипедист признался, что делал закладки с наркотиками в лесу, следует из видео, опубликованного подмосковным главком МВД.Ранее в подмосковном главке СК сообщили о задержании 24-летнего велосипедиста из Домодедово, трижды выстрелившего в полицейского в ответ на просьбу показать документы. В ведомстве уточнили, что потерпевший полицейский находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.При задержании мужчина признался полицейским, что раскладывал закладки в Ушмарском лесу в Домодедово.В телеграм-канале главка отмечается также, что задержаны двое жителей Домодедово, а стрельба велась, предположительно, из травматического пистолета. Подозреваемых взяли на территории гаражно-строительного кооператива в микрорайоне Авиационный.

https://ria.ru/20240606/strelba-1950986226.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание наркозакладчиков в подмосковном Домодедово В подмосковном Домодедово задержали двоих наркозакладчиков, один из которых в четверг стрелял в полицейского 2024-06-07T11:18 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)