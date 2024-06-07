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МВД опубликовало видео с велосипедистом, стрелявшим в полицейского - РИА Новости, 07.06.2024
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11:18 07.06.2024 (обновлено: 11:38 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951260646.html
МВД опубликовало видео с велосипедистом, стрелявшим в полицейского
МВД опубликовало видео с велосипедистом, стрелявшим в полицейского - РИА Новости, 07.06.2024
МВД опубликовало видео с велосипедистом, стрелявшим в полицейского
Стрелявший в полицейского в Домодедово велосипедист признался, что делал закладки с наркотиками в лесу, следует из видео, опубликованного подмосковным главком... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:18
2024-06-07T11:38
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Стрелявший в полицейского в Домодедово велосипедист признался, что делал закладки с наркотиками в лесу, следует из видео, опубликованного подмосковным главком МВД.Ранее в подмосковном главке СК сообщили о задержании 24-летнего велосипедиста из Домодедово, трижды выстрелившего в полицейского в ответ на просьбу показать документы. В ведомстве уточнили, что потерпевший полицейский находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.При задержании мужчина признался полицейским, что раскладывал закладки в Ушмарском лесу в Домодедово.В телеграм-канале главка отмечается также, что задержаны двое жителей Домодедово, а стрельба велась, предположительно, из травматического пистолета. Подозреваемых взяли на территории гаражно-строительного кооператива в микрорайоне Авиационный.
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Задержание наркозакладчиков в подмосковном Домодедово
В подмосковном Домодедово задержали двоих наркозакладчиков, один из которых в четверг стрелял в полицейского
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД опубликовало видео с велосипедистом, стрелявшим в полицейского

Стрелявший в полицейского в Домодедово человек признался, что делал закладки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Стрелявший в полицейского в Домодедово велосипедист признался, что делал закладки с наркотиками в лесу, следует из видео, опубликованного подмосковным главком МВД.
Ранее в подмосковном главке СК сообщили о задержании 24-летнего велосипедиста из Домодедово, трижды выстрелившего в полицейского в ответ на просьбу показать документы. В ведомстве уточнили, что потерпевший полицейский находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
При задержании мужчина признался полицейским, что раскладывал закладки в Ушмарском лесу в Домодедово.
В телеграм-канале главка отмечается также, что задержаны двое жителей Домодедово, а стрельба велась, предположительно, из травматического пистолета. Подозреваемых взяли на территории гаражно-строительного кооператива в микрорайоне Авиационный.
Оружие, из которого стрелял предполагаемый убийца, раненный при задержании в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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