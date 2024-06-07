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Россия и Китай дают старт совместной образовательной программе для ВЭД - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:52 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/programma-1951404060.html
Россия и Китай дают старт совместной образовательной программе для ВЭД
Россия и Китай дают старт совместной образовательной программе для ВЭД - РИА Новости, 07.06.2024
Россия и Китай дают старт совместной образовательной программе для ВЭД
Новый формат сотрудничества Высшей школы менеджмента СПбГУ и Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) нацелен на системное реверсное обучение... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:52
2024-06-07T15:52
пмэф-2024
экономика
вероника никишина
китай
россия
санкт-петербургский государственный университет
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Новый формат сотрудничества Высшей школы менеджмента СПбГУ и Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) нацелен на системное реверсное обучение предпринимательских кадров России и Китая, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в рамках бизнес-диалога "Россия-Китай" на ПМЭФ-2024.Высшая школа менеджмента СПбГУ, Школа менеджмента Харбинского политехнического университета (HIT) и Школа экспорта РЭЦ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках государственного визита президента России в КНР.Первая группа бизнесменов начнет обучение особенностям ведения транснационального бизнеса между Россией и Китаем по новой программе ДПО уже в 2024 году."Наша задача - вооружить российских и китайских предпринимателей необходимыми знаниями об особенностях двух рынков, а также навыками для эффективного осуществления экспортно-импортных операций, формирования устойчивых бизнес-отношений между двумя странами", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ.Как ранее отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова, бизнес-школа готова поделиться самыми передовыми знаниями и практической экспертизой с российскими компаниями, заинтересованными в ведении бизнеса с Китаем, и китайскими партнерами, выстраивающими деловые отношения с Россией.Одним из ближайших мероприятий по продвижению российских производителей в Китае, организованным РЭЦ, станет фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в городе Чэнду, провинция Сычуань (КНР).Генеральный директор РЭЦ также подробнее рассказала о запуске совместных образовательных программ по подготовке кадров для ВЭД на базе ведущих бизнес-школ России и Китая. Инициатива реализуется банком ВТБ, Школой экспорта РЭЦ, Высшей школой менеджмента СПбГУ и Школой менеджмента Харбинского политехнического университета.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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96
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экономика, вероника никишина, китай, россия, санкт-петербургский государственный университет, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
ПМЭФ-2024, Экономика, Вероника Никишина, Китай, Россия, Санкт-Петербургский государственный университет, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Россия и Китай дают старт совместной образовательной программе для ВЭД

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСессия "Россия - Китай" на полях ПМЭФ
Сессия Россия - Китай на полях ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Новый формат сотрудничества Высшей школы менеджмента СПбГУ и Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) нацелен на системное реверсное обучение предпринимательских кадров России и Китая, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в рамках бизнес-диалога "Россия-Китай" на ПМЭФ-2024.
Высшая школа менеджмента СПбГУ, Школа менеджмента Харбинского политехнического университета (HIT) и Школа экспорта РЭЦ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках государственного визита президента России в КНР.
Первая группа бизнесменов начнет обучение особенностям ведения транснационального бизнеса между Россией и Китаем по новой программе ДПО уже в 2024 году.
"Наша задача - вооружить российских и китайских предпринимателей необходимыми знаниями об особенностях двух рынков, а также навыками для эффективного осуществления экспортно-импортных операций, формирования устойчивых бизнес-отношений между двумя странами", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ.
Как ранее отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова, бизнес-школа готова поделиться самыми передовыми знаниями и практической экспертизой с российскими компаниями, заинтересованными в ведении бизнеса с Китаем, и китайскими партнерами, выстраивающими деловые отношения с Россией.
Школа экспорта РЭЦ и Союз китайских предпринимателей в России Элус заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
РЭЦ и китайский "Элус" будут сотрудничать в области бизнес-образования
6 июня, 18:14
Одним из ближайших мероприятий по продвижению российских производителей в Китае, организованным РЭЦ, станет фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в городе Чэнду, провинция Сычуань (КНР).
Генеральный директор РЭЦ также подробнее рассказала о запуске совместных образовательных программ по подготовке кадров для ВЭД на базе ведущих бизнес-школ России и Китая. Инициатива реализуется банком ВТБ, Школой экспорта РЭЦ, Высшей школой менеджмента СПбГУ и Школой менеджмента Харбинского политехнического университета.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаВероника НикишинаКитайРоссияСанкт-Петербургский государственный университетЭкспортРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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