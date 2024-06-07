https://ria.ru/20240607/programma-1951404060.html

Россия и Китай дают старт совместной образовательной программе для ВЭД

Россия и Китай дают старт совместной образовательной программе для ВЭД - РИА Новости, 07.06.2024

Россия и Китай дают старт совместной образовательной программе для ВЭД

Новый формат сотрудничества Высшей школы менеджмента СПбГУ и Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) нацелен на системное реверсное обучение... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:52

2024-06-07T15:52

2024-06-07T15:52

пмэф-2024

экономика

вероника никишина

китай

россия

санкт-петербургский государственный университет

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Новый формат сотрудничества Высшей школы менеджмента СПбГУ и Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) нацелен на системное реверсное обучение предпринимательских кадров России и Китая, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в рамках бизнес-диалога "Россия-Китай" на ПМЭФ-2024.Высшая школа менеджмента СПбГУ, Школа менеджмента Харбинского политехнического университета (HIT) и Школа экспорта РЭЦ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках государственного визита президента России в КНР.Первая группа бизнесменов начнет обучение особенностям ведения транснационального бизнеса между Россией и Китаем по новой программе ДПО уже в 2024 году."Наша задача - вооружить российских и китайских предпринимателей необходимыми знаниями об особенностях двух рынков, а также навыками для эффективного осуществления экспортно-импортных операций, формирования устойчивых бизнес-отношений между двумя странами", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ.Как ранее отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова, бизнес-школа готова поделиться самыми передовыми знаниями и практической экспертизой с российскими компаниями, заинтересованными в ведении бизнеса с Китаем, и китайскими партнерами, выстраивающими деловые отношения с Россией.Одним из ближайших мероприятий по продвижению российских производителей в Китае, организованным РЭЦ, станет фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в городе Чэнду, провинция Сычуань (КНР).Генеральный директор РЭЦ также подробнее рассказала о запуске совместных образовательных программ по подготовке кадров для ВЭД на базе ведущих бизнес-школ России и Китая. Инициатива реализуется банком ВТБ, Школой экспорта РЭЦ, Высшей школой менеджмента СПбГУ и Школой менеджмента Харбинского политехнического университета.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/biznes-obrazovanie-1951117194.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, вероника никишина, китай, россия, санкт-петербургский государственный университет, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)