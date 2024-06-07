https://ria.ru/20240607/proekty-1951541289.html

ВТБ: инфраструктурные проекты могут принести экономике до 1,5% ежегодно

ВТБ: инфраструктурные проекты могут принести экономике до 1,5% ежегодно - РИА Новости, 07.06.2024

ВТБ: инфраструктурные проекты могут принести экономике до 1,5% ежегодно

Экономический эффект от реализации инфраструктурных проектов в перспективных отраслях может составить до 1,5% ВВП ежегодно - к такому выводу пришли аналитики... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T21:00

2024-06-07T21:00

2024-06-07T21:00

экономика

втб (банк)

инфраструктура

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Экономический эффект от реализации инфраструктурных проектов в перспективных отраслях может составить до 1,5% ВВП ежегодно - к такому выводу пришли аналитики компании "ВТБ Инфраструктурный Холдинг". Как отмечается в сообщении компании, в 2025-2035 годах перед российской инфраструктурой будут стоять глобальные вызовы: развитие по меньшей мере пяти удобных и готовых к большим грузо- и пассажиропотокам транспортно-логистических коридоров и почти 50 обходов городов, запуск первой высокоскоростной магистрали, строительство 40 кампусов мирового уровня, создание десяти всесезонных федеральных курортов в разных частях страны. По оценкам аналитиков холдинга, "социально-экономический эффект от реализации инфраструктурных проектов в перспективных отраслях в среднем составит 2,3 рубля дополнительных инвестиций на 1 рубль вложенных средств, а экономический эффект от реализации всех инфраструктурных проектов может составить до 1,5% ВВП ежегодно". "Эффект от реализации проектов обходов городов составляет 2 рубля на 1 рубль инвестиций. Эти инициативы дают возможность ускорить поставку товаров, сэкономить за счет снижения пробок на дорогах и уменьшения количества ДТП, а также стимулируют активность в других секторах: гостиничном бизнесе, жилой недвижимости и коммерческой (например, складской) инфраструктуре. Чем больше запускается автодорожных проектов, тем выше мультипликативный эффект", - отметили в "ВТБ Инфраструктурный Холдинг".

https://ria.ru/20240229/proekty-1930324900.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, втб (банк), инфраструктура