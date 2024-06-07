ВТБ: инфраструктурные проекты могут принести экономике до 1,5% ежегодно
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Экономический эффект от реализации инфраструктурных проектов в перспективных отраслях может составить до 1,5% ВВП ежегодно - к такому выводу пришли аналитики компании "ВТБ Инфраструктурный Холдинг".
Как отмечается в сообщении компании, в 2025-2035 годах перед российской инфраструктурой будут стоять глобальные вызовы: развитие по меньшей мере пяти удобных и готовых к большим грузо- и пассажиропотокам транспортно-логистических коридоров и почти 50 обходов городов, запуск первой высокоскоростной магистрали, строительство 40 кампусов мирового уровня, создание десяти всесезонных федеральных курортов в разных частях страны.
По оценкам аналитиков холдинга, "социально-экономический эффект от реализации инфраструктурных проектов в перспективных отраслях в среднем составит 2,3 рубля дополнительных инвестиций на 1 рубль вложенных средств, а экономический эффект от реализации всех инфраструктурных проектов может составить до 1,5% ВВП ежегодно".
«
"Эффект от реализации проектов обходов городов составляет 2 рубля на 1 рубль инвестиций. Эти инициативы дают возможность ускорить поставку товаров, сэкономить за счет снижения пробок на дорогах и уменьшения количества ДТП, а также стимулируют активность в других секторах: гостиничном бизнесе, жилой недвижимости и коммерческой (например, складской) инфраструктуре. Чем больше запускается автодорожных проектов, тем выше мультипликативный эффект", - отметили в "ВТБ Инфраструктурный Холдинг".
Сергейчук: роль крупных инфраструктурных проектов в экономике растет
29 февраля, 18:08