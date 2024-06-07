https://ria.ru/20240607/proekty-1951432479.html

Проекты, поддержанные Фондом развития Югры, создали более 770 рабочих мест

Проекты, поддержанные Фондом развития Югры, создали более 770 рабочих мест - РИА Новости, 07.06.2024

Проекты, поддержанные Фондом развития Югры, создали более 770 рабочих мест

В 2023 году проекты, поддержанные Фондом развития Югры, создали больше 770 рабочих мест, сообщил на ПМЭФ РИА Новости генеральный директор организации Роман... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:45

2024-06-07T16:45

2024-06-07T16:45

ханты-мансийский автономный округ

коммерческая недвижимость

роман колупаев

ханты-мансийский автономный округ

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. В 2023 году проекты, поддержанные Фондом развития Югры, создали больше 770 рабочих мест, сообщил на ПМЭФ РИА Новости генеральный директор организации Роман Колупаев. "Это для нас очень важный результат. Общий объем привлеченных нами в прошлом году инвестиций – порядка 13 миллиардов рублей", - сообщил Колупаев. В прошлом году было принято решение о создании Особой экономической зоны на западе Югры. "На сегодняшний день у нас там четыре инвестора, которым уже отмеряют земельные участки. Мы возводим последнюю инфраструктуру и уже готовимся к запуску резидентов на земельный участок", - отметил Колупаев. По словам руководителя Фонда развития Югры, часть сложных в реализации проектов получат дополнительные преференции. При этом основной ареной для инвестиций станет туристическая отрасль. "Запад Югры хранит большое историко-культурное наследие. Оттуда пришли северные люди. Там есть история, связанная с покорением Сибири Ермаком. Могила Меньшикова. Поэтому, конечно, Арктическая зона – это туризм", - рассказал Колупаев. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230928/yugra-1899301169.html

https://ria.ru/20230913/yugra-1896102405.html

ханты-мансийский автономный округ

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

коммерческая недвижимость, роман колупаев, ханты-мансийский автономный округ, пмэф