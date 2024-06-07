Проекты, поддержанные Фондом развития Югры, создали более 770 рабочих мест
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Восстания в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. В 2023 году проекты, поддержанные Фондом развития Югры, создали больше 770 рабочих мест, сообщил на ПМЭФ РИА Новости генеральный директор организации Роман Колупаев.
"Это для нас очень важный результат. Общий объем привлеченных нами в прошлом году инвестиций – порядка 13 миллиардов рублей", - сообщил Колупаев.
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В прошлом году было принято решение о создании Особой экономической зоны на западе Югры.
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"На сегодняшний день у нас там четыре инвестора, которым уже отмеряют земельные участки. Мы возводим последнюю инфраструктуру и уже готовимся к запуску резидентов на земельный участок", - отметил Колупаев.
По словам руководителя Фонда развития Югры, часть сложных в реализации проектов получат дополнительные преференции. При этом основной ареной для инвестиций станет туристическая отрасль.
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"Запад Югры хранит большое историко-культурное наследие. Оттуда пришли северные люди. Там есть история, связанная с покорением Сибири Ермаком. Могила Меньшикова. Поэтому, конечно, Арктическая зона – это туризм", - рассказал Колупаев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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