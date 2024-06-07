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Названы новые претенденты на российский стратегический товар после атаки ЕС - РИА Новости, 07.06.2024
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02:17 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/pretendenty-1951188428.html
Названы новые претенденты на российский стратегический товар после атаки ЕС
Названы новые претенденты на российский стратегический товар после атаки ЕС - РИА Новости, 07.06.2024
Названы новые претенденты на российский стратегический товар после атаки ЕС
Евросоюз ввел заградительные пошлины на импорт российского зерна. При этом по итогам прошлого года главными покупателями российской сельхозпродукции стали... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T02:17
2024-06-07T02:17
экономика
россия
китай
турция
евросоюз
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел заградительные пошлины на импорт российского зерна. При этом по итогам прошлого года главными покупателями российской сельхозпродукции стали Китай, Турция, Казахстан, Беларусь, Египет и Иран. География поставок продолжает расширяться, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.Она напомнила, что в марте этого года страны ЕС на треть увеличили импорт российского зерна в сравнении с февралем. Большой объем планирует закупить Индия из-за неурожая риса в стране. Россия наращивает поставки сельхозпродукции в страны АСЕАН и Ближнего Востока. В целом за прошлый год объем экспорта составил 43,5 миллиарда долларов.Это происходит на фоне подорожания пшеницы на мировых рынках из-за рисков дефицита, вызванного неблагоприятными погодными явлениями."Таким образом, в текущей ситуации у России появляется значительный потенциал по наращиванию объемов торгового взаимодействия со многими странами-партнерами по всему миру", — отметила Новикова.
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экономика, россия, китай, турция, евросоюз, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Россия, Китай, Турция, Евросоюз, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Названы новые претенденты на российский стратегический товар после атаки ЕС

Доцент Новикова: Россия наращивает поставки зерна в другие страны вместо ЕС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыгрузка вагона с зерном
Выгрузка вагона с зерном - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Выгрузка вагона с зерном. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел заградительные пошлины на импорт российского зерна. При этом по итогам прошлого года главными покупателями российской сельхозпродукции стали Китай, Турция, Казахстан, Беларусь, Египет и Иран. География поставок продолжает расширяться, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Она напомнила, что в марте этого года страны ЕС на треть увеличили импорт российского зерна в сравнении с февралем. Большой объем планирует закупить Индия из-за неурожая риса в стране. Россия наращивает поставки сельхозпродукции в страны АСЕАН и Ближнего Востока. В целом за прошлый год объем экспорта составил 43,5 миллиарда долларов.
Это происходит на фоне подорожания пшеницы на мировых рынках из-за рисков дефицита, вызванного неблагоприятными погодными явлениями.
"Таким образом, в текущей ситуации у России появляется значительный потенциал по наращиванию объемов торгового взаимодействия со многими странами-партнерами по всему миру", — отметила Новикова.
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ЭкономикаРоссияКитайТурцияЕвросоюзРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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