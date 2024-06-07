https://ria.ru/20240607/pretendenty-1951188428.html
Названы новые претенденты на российский стратегический товар после атаки ЕС
Названы новые претенденты на российский стратегический товар после атаки ЕС - РИА Новости, 07.06.2024
Названы новые претенденты на российский стратегический товар после атаки ЕС
Евросоюз ввел заградительные пошлины на импорт российского зерна. При этом по итогам прошлого года главными покупателями российской сельхозпродукции стали... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T02:17
2024-06-07T02:17
2024-06-07T02:17
экономика
россия
китай
турция
евросоюз
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел заградительные пошлины на импорт российского зерна. При этом по итогам прошлого года главными покупателями российской сельхозпродукции стали Китай, Турция, Казахстан, Беларусь, Египет и Иран. География поставок продолжает расширяться, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.Она напомнила, что в марте этого года страны ЕС на треть увеличили импорт российского зерна в сравнении с февралем. Большой объем планирует закупить Индия из-за неурожая риса в стране. Россия наращивает поставки сельхозпродукции в страны АСЕАН и Ближнего Востока. В целом за прошлый год объем экспорта составил 43,5 миллиарда долларов.Это происходит на фоне подорожания пшеницы на мировых рынках из-за рисков дефицита, вызванного неблагоприятными погодными явлениями."Таким образом, в текущей ситуации у России появляется значительный потенциал по наращиванию объемов торгового взаимодействия со многими странами-партнерами по всему миру", — отметила Новикова.
https://ria.ru/20240530/poshlin-1949507473.html
россия
китай
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, турция, евросоюз, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Россия, Китай, Турция, Евросоюз, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Названы новые претенденты на российский стратегический товар после атаки ЕС
Доцент Новикова: Россия наращивает поставки зерна в другие страны вместо ЕС