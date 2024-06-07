https://ria.ru/20240607/pretendenty-1951188428.html

Названы новые претенденты на российский стратегический товар после атаки ЕС

Названы новые претенденты на российский стратегический товар после атаки ЕС - РИА Новости, 07.06.2024

Названы новые претенденты на российский стратегический товар после атаки ЕС

Евросоюз ввел заградительные пошлины на импорт российского зерна. При этом по итогам прошлого года главными покупателями российской сельхозпродукции стали... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T02:17

2024-06-07T02:17

2024-06-07T02:17

экономика

россия

китай

турция

евросоюз

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел заградительные пошлины на импорт российского зерна. При этом по итогам прошлого года главными покупателями российской сельхозпродукции стали Китай, Турция, Казахстан, Беларусь, Египет и Иран. География поставок продолжает расширяться, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.Она напомнила, что в марте этого года страны ЕС на треть увеличили импорт российского зерна в сравнении с февралем. Большой объем планирует закупить Индия из-за неурожая риса в стране. Россия наращивает поставки сельхозпродукции в страны АСЕАН и Ближнего Востока. В целом за прошлый год объем экспорта составил 43,5 миллиарда долларов.Это происходит на фоне подорожания пшеницы на мировых рынках из-за рисков дефицита, вызванного неблагоприятными погодными явлениями."Таким образом, в текущей ситуации у России появляется значительный потенциал по наращиванию объемов торгового взаимодействия со многими странами-партнерами по всему миру", — отметила Новикова.

https://ria.ru/20240530/poshlin-1949507473.html

россия

китай

турция

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, китай, турция, евросоюз, рэу имени г. в. плеханова