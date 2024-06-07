https://ria.ru/20240607/predpriyatie-1951318377.html

ПСБ и "Автоваз" создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей

ПСБ и "Автоваз" создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей - РИА Новости, 07.06.2024

ПСБ и "Автоваз" создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей

ПСБ и АО "Автоваз" в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о намерениях, соглашение предусматривает... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:19

2024-06-07T13:19

2024-06-07T13:19

пмэф-2024

экономика

технологии

россия

петр фрадков

максим соколов

автоваз

псб (банк псб)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. ПСБ и АО "Автоваз" в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о намерениях, соглашение предусматривает сотрудничество по ряду направлений, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и президент АО "Автоваз" Максим Соколов. Банк и автомобильный концерн договорились о комплексном банковском обслуживании, внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности компании, финансировании текущей и инвестиционной деятельности, создании совместного лизингового предприятия. "Перед отечественным автомобилестроением сейчас стоят стратегические задачи — достижение технологического суверенитета, создание собственной компонентной и инженерной базы, развитие технологических процессов. Компетенции ПСБ в организации финансовой и нефинансовой поддержки предприятий промышленности, большой опыт в развитии лизинговых программ и знание этого рынка позволят внести существенный вклад в реализацию стратегии развития автомобильной промышленности в России и будут способствовать динамичному развитию отрасли", — приводит пресс-служба слова Фрадкова. В свою очередь, Соколов заявил, что предприятие активно развиваем сотрудничество с банком. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/regiony-1951126468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, петр фрадков, максим соколов, автоваз, псб (банк псб), промсвязьбанк