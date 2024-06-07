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ПСБ и "Автоваз" создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:19 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/predpriyatie-1951318377.html
ПСБ и "Автоваз" создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей
ПСБ и "Автоваз" создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей - РИА Новости, 07.06.2024
ПСБ и "Автоваз" создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей
ПСБ и АО "Автоваз" в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о намерениях, соглашение предусматривает... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:19
2024-06-07T13:19
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
петр фрадков
максим соколов
автоваз
псб (банк псб)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. ПСБ и АО "Автоваз" в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о намерениях, соглашение предусматривает сотрудничество по ряду направлений, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и президент АО "Автоваз" Максим Соколов. Банк и автомобильный концерн договорились о комплексном банковском обслуживании, внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности компании, финансировании текущей и инвестиционной деятельности, создании совместного лизингового предприятия. "Перед отечественным автомобилестроением сейчас стоят стратегические задачи — достижение технологического суверенитета, создание собственной компонентной и инженерной базы, развитие технологических процессов. Компетенции ПСБ в организации финансовой и нефинансовой поддержки предприятий промышленности, большой опыт в развитии лизинговых программ и знание этого рынка позволят внести существенный вклад в реализацию стратегии развития автомобильной промышленности в России и будут способствовать динамичному развитию отрасли", — приводит пресс-служба слова Фрадкова. В свою очередь, Соколов заявил, что предприятие активно развиваем сотрудничество с банком. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, технологии, россия, петр фрадков, максим соколов, автоваз, псб (банк псб), промсвязьбанк
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Петр Фрадков, Максим Соколов, АвтоВАЗ, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

ПСБ и "Автоваз" создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. ПСБ и АО "Автоваз" в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о намерениях, соглашение предусматривает сотрудничество по ряду направлений, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и президент АО "Автоваз" Максим Соколов.
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ПСБ обсудил с экспертами приоритеты развития регионов
6 июня, 18:42
Банк и автомобильный концерн договорились о комплексном банковском обслуживании, внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности компании, финансировании текущей и инвестиционной деятельности, создании совместного лизингового предприятия.
"Перед отечественным автомобилестроением сейчас стоят стратегические задачи — достижение технологического суверенитета, создание собственной компонентной и инженерной базы, развитие технологических процессов. Компетенции ПСБ в организации финансовой и нефинансовой поддержки предприятий промышленности, большой опыт в развитии лизинговых программ и знание этого рынка позволят внести существенный вклад в реализацию стратегии развития автомобильной промышленности в России и будут способствовать динамичному развитию отрасли", — приводит пресс-служба слова Фрадкова.
В свою очередь, Соколов заявил, что предприятие активно развиваем сотрудничество с банком.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииРоссияПетр ФрадковМаксим СоколовАвтоВАЗПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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