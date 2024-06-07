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В Бурятии за сутки ликвидировали 16 лесных пожаров - РИА Новости, 07.06.2024
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04:56 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/pozhary-1951199699.html
В Бурятии за сутки ликвидировали 16 лесных пожаров
В Бурятии за сутки ликвидировали 16 лесных пожаров - РИА Новости, 07.06.2024
В Бурятии за сутки ликвидировали 16 лесных пожаров
Шестнадцать лесных пожаров на общей площади более 31,4 тысячи гектаров ликвидировано в Бурятии за последние сутки, идет тушение семи возгораний на общей площади РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T04:56
2024-06-07T04:56
происшествия
муйский район
северо-байкальский район
природные пожары в россии
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УЛАН-УДЭ, 7 июн – РИА Новости. Шестнадцать лесных пожаров на общей площади более 31,4 тысячи гектаров ликвидировано в Бурятии за последние сутки, идет тушение семи возгораний на общей площади более 22 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. "Ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 31418,0 га в Баргузинском, Баунтовском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Муйском районе на площади более 29 тысяч гектаров потушен самый крупный лесной пожар, возникший 26 мая по вине местного населения. По данным агентства, за прошедшие сутки в Бурятии обнаружено семь лесных пожаров на площади 153 гектара в Муйском, Северо-Байкальском районах. Причиной всех возгораний стала сухая гроза. "На утро 7 июня в республике продолжаются работы по ликвидации семи лесных пожаров на общей площади более 22 тысячи гектаров, по которым проводится тушение в Баргузинском, Баунтовском, Муйском районах, из них три локализованных очага в Муйском районе и один в Баргузинском", - подчеркнули в агентстве. Отмечается, что на тушении всех возгораний было задействовано 467 человек и 62 единицы техники. Третьего июня в Забайкалье и Бурятии был введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров. С 26 мая в Бурятии введен полный запрет на посещение лесов.
https://ria.ru/20240526/zapret-1948393419.html
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происшествия, муйский район, северо-байкальский район, природные пожары в россии
Происшествия, Муйский район, Северо-Байкальский район, Природные пожары в России
В Бурятии за сутки ликвидировали 16 лесных пожаров

В Бурятии за сутки потушили 16 лесных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники МГСЧС отрабатывают навыки тушения лесных пожаров
Сотрудники МГСЧС отрабатывают навыки тушения лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники МГСЧС отрабатывают навыки тушения лесных пожаров. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 7 июн – РИА Новости. Шестнадцать лесных пожаров на общей площади более 31,4 тысячи гектаров ликвидировано в Бурятии за последние сутки, идет тушение семи возгораний на общей площади более 22 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
"Ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 31418,0 га в Баргузинском, Баунтовском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Муйском районе на площади более 29 тысяч гектаров потушен самый крупный лесной пожар, возникший 26 мая по вине местного населения.
По данным агентства, за прошедшие сутки в Бурятии обнаружено семь лесных пожаров на площади 153 гектара в Муйском, Северо-Байкальском районах. Причиной всех возгораний стала сухая гроза.
"На утро 7 июня в республике продолжаются работы по ликвидации семи лесных пожаров на общей площади более 22 тысячи гектаров, по которым проводится тушение в Баргузинском, Баунтовском, Муйском районах, из них три локализованных очага в Муйском районе и один в Баргузинском", - подчеркнули в агентстве.
Отмечается, что на тушении всех возгораний было задействовано 467 человек и 62 единицы техники.
Третьего июня в Забайкалье и Бурятии был введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров. С 26 мая в Бурятии введен полный запрет на посещение лесов.
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