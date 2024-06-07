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В Бурятии за сутки ликвидировали 16 лесных пожаров

В Бурятии за сутки ликвидировали 16 лесных пожаров - РИА Новости, 07.06.2024

В Бурятии за сутки ликвидировали 16 лесных пожаров

Шестнадцать лесных пожаров на общей площади более 31,4 тысячи гектаров ликвидировано в Бурятии за последние сутки, идет тушение семи возгораний на общей площади РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T04:56

2024-06-07T04:56

2024-06-07T04:56

происшествия

муйский район

северо-байкальский район

природные пожары в россии

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УЛАН-УДЭ, 7 июн – РИА Новости. Шестнадцать лесных пожаров на общей площади более 31,4 тысячи гектаров ликвидировано в Бурятии за последние сутки, идет тушение семи возгораний на общей площади более 22 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. "Ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 31418,0 га в Баргузинском, Баунтовском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Муйском районе на площади более 29 тысяч гектаров потушен самый крупный лесной пожар, возникший 26 мая по вине местного населения. По данным агентства, за прошедшие сутки в Бурятии обнаружено семь лесных пожаров на площади 153 гектара в Муйском, Северо-Байкальском районах. Причиной всех возгораний стала сухая гроза. "На утро 7 июня в республике продолжаются работы по ликвидации семи лесных пожаров на общей площади более 22 тысячи гектаров, по которым проводится тушение в Баргузинском, Баунтовском, Муйском районах, из них три локализованных очага в Муйском районе и один в Баргузинском", - подчеркнули в агентстве. Отмечается, что на тушении всех возгораний было задействовано 467 человек и 62 единицы техники. Третьего июня в Забайкалье и Бурятии был введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров. С 26 мая в Бурятии введен полный запрет на посещение лесов.

https://ria.ru/20240526/zapret-1948393419.html

https://ria.ru/20240606/pozhar--1951044822.html

муйский район

северо-байкальский район

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происшествия, муйский район, северо-байкальский район, природные пожары в россии