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В Киевской области заявили о пожаре на промобъекте после работы ПВО
В Киевской области заявили о пожаре на промобъекте после работы ПВО - РИА Новости, 07.06.2024
В Киевской области заявили о пожаре на промобъекте после работы ПВО
Промышленный объект загорелся в Киевской области, ночью там работала ПВО, заявил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T06:37
2024-06-07T06:37
2024-06-07T07:24
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Промышленный объект загорелся в Киевской области, ночью там работала ПВО, заявил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. "Произошел пожар на одном из промышленных объектов в области", — написал он на своей странице в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, запрещена в России).По словам Кравченко, ликвидация возгорания продолжается, пострадавшие отсутствуют. При этом он заявил, что в ночь на пятницу в регионе работали силы ПВО.На каком именно объекте возник пожар, глава администрации не уточнил.Ранее в ночь на пятницу по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, киевская область, украина, руслан кравченко, дмитрий песков, facebook, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киевская область, Украина, Руслан Кравченко, Дмитрий Песков, Facebook, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Киевской области заявили о пожаре на промобъекте после работы ПВО
Глава Киевской ОВА Кравченко: после ночной тревоги загорелся промышленный объект
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Промышленный объект загорелся в Киевской области, ночью там работала ПВО, заявил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
«
"Произошел пожар на одном из промышленных объектов в области", — написал он на своей странице в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, запрещена в России).
По словам Кравченко, ликвидация возгорания продолжается, пострадавшие отсутствуют. При этом он заявил, что в ночь на пятницу в регионе работали силы ПВО.
На каком именно объекте возник пожар, глава администрации не уточнил.
Ранее в ночь на пятницу по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.