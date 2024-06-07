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Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерово выписали из больницы - РИА Новости, 07.06.2024
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07:40 07.06.2024 (обновлено: 07:41 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/postradavshiy-1951207930.html
Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерово выписали из больницы
Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерово выписали из больницы - РИА Новости, 07.06.2024
Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерово выписали из больницы
Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерово выписали из больницы, в стационаре остаются 20 человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:40
2024-06-07T07:41
происшествия
кемерово
дмитрий анисимов
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерово выписали из больницы, в стационаре остаются 20 человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов. Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным властей, пострадали 125 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. В рамках дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности задержали директора и мастера "Кемеровской электротранспортной компании". Также возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. На вечер четверга врачи на амбулаторное лечение выписали 101 человека. "На сегодняшнее утро из стационара выписали одного человека, 20 человек продолжают лечение в больнице. Четверых людей, которые находились в отделении реанимации после операций, перевели в обычные палаты. Все получают необходимую медицинскую помощь, у всех положительная динамика", – написал Анисимов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240607/dtp-1951204309.html
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происшествия, кемерово, дмитрий анисимов, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Дмитрий Анисимов, ДТП с трамваями в Кемерово
Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерово выписали из больницы

Анисимов: одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерово выписали из больницы

© РИА Новости / Константин МихальчевскийНовые автомобили скорой помощи
Новые автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Новые автомобили скорой помощи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерово выписали из больницы, в стационаре остаются 20 человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.
Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным властей, пострадали 125 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. В рамках дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности задержали директора и мастера "Кемеровской электротранспортной компании". Также возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. На вечер четверга врачи на амбулаторное лечение выписали 101 человека.
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"На сегодняшнее утро из стационара выписали одного человека, 20 человек продолжают лечение в больнице. Четверых людей, которые находились в отделении реанимации после операций, перевели в обычные палаты. Все получают необходимую медицинскую помощь, у всех положительная динамика", – написал Анисимов в своем Telegram-канале.
 
ПроисшествияКемеровоДмитрий АнисимовДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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