https://ria.ru/20240607/postradavshiy-1951207930.html

Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерово выписали из больницы

Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерово выписали из больницы - РИА Новости, 07.06.2024

Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерово выписали из больницы

Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерово выписали из больницы, в стационаре остаются 20 человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T07:40

2024-06-07T07:40

2024-06-07T07:41

происшествия

кемерово

дмитрий анисимов

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерово выписали из больницы, в стационаре остаются 20 человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов. Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным властей, пострадали 125 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. В рамках дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности задержали директора и мастера "Кемеровской электротранспортной компании". Также возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. На вечер четверга врачи на амбулаторное лечение выписали 101 человека. "На сегодняшнее утро из стационара выписали одного человека, 20 человек продолжают лечение в больнице. Четверых людей, которые находились в отделении реанимации после операций, перевели в обычные палаты. Все получают необходимую медицинскую помощь, у всех положительная динамика", – написал Анисимов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240607/dtp-1951204309.html

кемерово

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