https://ria.ru/20240607/postradavshie-1951209331.html

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье выросло до 32

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье выросло до 32 - РИА Новости, 07.06.2024

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье выросло до 32

Количество пострадавших в аварии с вахтовым автомобилем в поселке Давенда Могочинского района Забайкальского края выросло до 32 человек, еще трое погибли,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T07:55

2024-06-07T07:55

2024-06-07T10:45

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

александр осипов

забайкальский край

могочинский район

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ЧИТА, 7 июн — РИА Новости. Количество пострадавших в аварии с вахтовым автомобилем в поселке Давенда Могочинского района Забайкальского края выросло до 32 человек, еще трое погибли, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.Ранее стало известно, что утром 7 июня произошло ДТП с вахтовым автомобилем в поселке Давенда Забайкальского края. Сообщалось о 19 пострадавших и трех погибших. Позднее число раненых увеличилось до 25, один в тяжелом состоянии. Прокуратура и СК начали проверки. Губернатор Забайкалья Александр Осипов принес соболезнования."По уточненным данным, всего пострадало 35 человек, из них 3 погибло, 27 пациентов доставлены в ЦРБ, 5 — находятся на обследовании", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240607/sk-1951236069.html

забайкальский край

могочинский район

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр осипов, забайкальский край, могочинский район