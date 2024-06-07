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Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье выросло до 32 - РИА Новости, 07.06.2024
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07:55 07.06.2024 (обновлено: 10:45 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/postradavshie-1951209331.html
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье выросло до 32
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье выросло до 32 - РИА Новости, 07.06.2024
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье выросло до 32
Количество пострадавших в аварии с вахтовым автомобилем в поселке Давенда Могочинского района Забайкальского края выросло до 32 человек, еще трое погибли,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:55
2024-06-07T10:45
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александр осипов
забайкальский край
могочинский район
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ЧИТА, 7 июн — РИА Новости. Количество пострадавших в аварии с вахтовым автомобилем в поселке Давенда Могочинского района Забайкальского края выросло до 32 человек, еще трое погибли, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.Ранее стало известно, что утром 7 июня произошло ДТП с вахтовым автомобилем в поселке Давенда Забайкальского края. Сообщалось о 19 пострадавших и трех погибших. Позднее число раненых увеличилось до 25, один в тяжелом состоянии. Прокуратура и СК начали проверки. Губернатор Забайкалья Александр Осипов принес соболезнования."По уточненным данным, всего пострадало 35 человек, из них 3 погибло, 27 пациентов доставлены в ЦРБ, 5 — находятся на обследовании", — говорится в сообщении.
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забайкальский край
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр осипов, забайкальский край, могочинский район
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Осипов, Забайкальский край, Могочинский район
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье выросло до 32

Минздрав Забайкалья: число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом выросло до 32

© Полиция Забайкалья/TelegramПоследстия ДТП в Могочинском районе в Забайкалье
Последстия ДТП в Могочинском районе в Забайкалье
© Полиция Забайкалья/Telegram
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ЧИТА, 7 июн — РИА Новости. Количество пострадавших в аварии с вахтовым автомобилем в поселке Давенда Могочинского района Забайкальского края выросло до 32 человек, еще трое погибли, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
Ранее стало известно, что утром 7 июня произошло ДТП с вахтовым автомобилем в поселке Давенда Забайкальского края. Сообщалось о 19 пострадавших и трех погибших. Позднее число раненых увеличилось до 25, один в тяжелом состоянии. Прокуратура и СК начали проверки. Губернатор Забайкалья Александр Осипов принес соболезнования.
"По уточненным данным, всего пострадало 35 человек, из них 3 погибло, 27 пациентов доставлены в ЦРБ, 5 — находятся на обследовании", — говорится в сообщении.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Александр ОсиповЗабайкальский крайМогочинский район
 
 
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