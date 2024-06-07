https://ria.ru/20240607/popova-1952117086.html

Омбудсмен призвала расширить меры поддержки МСП

Омбудсмен призвала расширить меры поддержки МСП - РИА Новости, 11.06.2024

Омбудсмен призвала расширить меры поддержки МСП

Программа компенсаций части затрат, связанных с выходом малого и среднего бизнеса на биржу, должна быть продлена и расширена с учетом предпочтений сообщества... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-07T15:20

2024-06-07T15:20

2024-06-11T10:15

пмэф-2024

экономика

наталия попова

иннопрактика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Программа компенсаций части затрат, связанных с выходом малого и среднего бизнеса на биржу, должна быть продлена и расширена с учетом предпочтений сообщества инвесторов в различных сферах, заявила на ПМЭФ первый заместитель генерального директора "Иннопрактики", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова. "Аппарат омбудсмена неоднократно отмечал необходимость продления программы компенсации затрат, связанных с выходом на биржу, а также выплатой купонного дохода, поддержка по которой ограничивается размещениями 2023 года", - отметила Попова. Она подчеркнула важность не только продления программы компенсации, но и уточнения ряда параметров - таких как увеличение суммы компенсации и распространение на сегмент малых технологических компаний. "У различных сегментов инвесторского сообщества могут быть уникальные потребности и предпочтения, и, возможно, разработка для них специализированных инвестиционных решений позволит расширить спектр предлагаемых продуктов и лучше удовлетворять разнообразные требования клиентов", - добавила Попова. Кроме того, первый заместитель гендиректора "Иннопрактики" отметила востребованность ценных бумаг российских компаний среди инвесторов. Она добавила, что для роста доли их участия в биржевых размещениях можно использовать как меры государственной поддержки, так и привлечение внимания финансовых посредников к новым категориям инвесторов, в том числе женскому сообществу. Программа компенсации части затрат МСП по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и предусматривает компенсацию расходов субъектам МСП в размере до 2,5 миллиона рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950617145.html

https://ria.ru/20231219/biznes-dialog-1916746146.html

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экономика, наталия попова, иннопрактика