https://ria.ru/20240607/popova-1951479833.html

Попова надеется, что "Вкусно и точка" станет предприятием здорового питания

Попова надеется, что "Вкусно и точка" станет предприятием здорового питания - РИА Новости, 07.06.2024

Попова надеется, что "Вкусно и точка" станет предприятием здорового питания

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что "Вкусно и точка" может стать предприятием здорового питания, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:55

2024-06-07T17:55

2024-06-07T17:55

пмэф-2024

общество

россия

анна попова

олег пароев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что "Вкусно и точка" может стать предприятием здорового питания, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Попова в рамках ПМЭФ заявила, что во время ухода из России сети ресторанов быстрого питания McDonald's не было "более радостного человека", чем она. Она подчеркнула, что ведомство уже взаимодействует с компанией "Вкусно – и точка", чтобы проследить за обеспечением качественного и здорового питания, в первую очередь для молодежной аудитории. "На панельной дискуссии "Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии" в рамках ПМЭФ-24, после заявлений генерального директора ООО "Вкусно – и точка" Олега Пароева о планах менять линейку продукции на более здоровую и безопасную глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что таким образом предприятие может стать предприятием здорового питания", - говорится в сообщении. Попова поддержала "Вкусно – и точка" в намерении менять ассортимент продукции на более здоровый и безопасный для людей, уточнили в ведомстве. Роспотребнадзор всегда выступал и выступает в поддержку намерений бизнеса, направленных на защиту и сохранение здоровья граждан России, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240207/karlson-1925943517.html

https://ria.ru/20240607/mcdonalds-1951313571.html

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общество, россия, анна попова, олег пароев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), mcdonald's corporation