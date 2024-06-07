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Попов заявил в суде, что строил оборону, а не занимался хищением - РИА Новости, 07.06.2024
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14:30 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/popov-1951354462.html
Попов заявил в суде, что строил оборону, а не занимался хищением
Попов заявил в суде, что строил оборону, а не занимался хищением - РИА Новости, 07.06.2024
Попов заявил в суде, что строил оборону, а не занимался хищением
Обвиняемый в мошенничестве экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:30
2024-06-07T14:30
происшествия
россия
азовское море
запорожская область
иван попов (генерал)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны", передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда. "Ровно год назад противник перешел в наступление на запорожском направлении, нанеся главный удар всей наступательной кампании лета-осени 2023 года. Результатом моей деятельности является отражение этого наступления и сырых попыток противника выйти к Азовскому морю и блокировать Крым, нанеся тем самым крайне болезненное поражение РФ, а не, как утверждает следствие, что я занимался хищением и воровством. У меня ничего кроме долгов и кредитов в банке нет за душой вообще", - заявил генерал, выступая по видеоконференцсвязи. Он добавил, что не вылезал из окопов и построил "устойчивую оборону", которая стала "переломом всей войны". Доводы генерала не помешали 2-му Западному окружному военному суду отклонить его жалобу на решение нижестоящей инстанции, отказавшейся удовлетворить ходатайство следствия и перевести его под домашний арест. Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20240605/sud-1950785366.html
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россия
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происшествия, россия, азовское море, запорожская область, иван попов (генерал)
Происшествия, Россия, Азовское море, Запорожская область, Иван Попов (генерал)
Попов заявил в суде, что строил оборону, а не занимался хищением

Генерал Попов заявил суду, что в зоне СВО строил оборону, а не воровал деньги

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны", передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.
"Ровно год назад противник перешел в наступление на запорожском направлении, нанеся главный удар всей наступательной кампании лета-осени 2023 года. Результатом моей деятельности является отражение этого наступления и сырых попыток противника выйти к Азовскому морю и блокировать Крым, нанеся тем самым крайне болезненное поражение РФ, а не, как утверждает следствие, что я занимался хищением и воровством. У меня ничего кроме долгов и кредитов в банке нет за душой вообще", - заявил генерал, выступая по видеоконференцсвязи.
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Он добавил, что не вылезал из окопов и построил "устойчивую оборону", которая стала "переломом всей войны".
Доводы генерала не помешали 2-му Западному окружному военному суду отклонить его жалобу на решение нижестоящей инстанции, отказавшейся удовлетворить ходатайство следствия и перевести его под домашний арест.
Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
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ПроисшествияРоссияАзовское мореЗапорожская областьИван Попов (генерал)
 
 
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