https://ria.ru/20240607/popov-1951354462.html

Попов заявил в суде, что строил оборону, а не занимался хищением

Попов заявил в суде, что строил оборону, а не занимался хищением - РИА Новости, 07.06.2024

Попов заявил в суде, что строил оборону, а не занимался хищением

Обвиняемый в мошенничестве экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:30

2024-06-07T14:30

2024-06-07T14:30

происшествия

россия

азовское море

запорожская область

иван попов (генерал)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны", передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда. "Ровно год назад противник перешел в наступление на запорожском направлении, нанеся главный удар всей наступательной кампании лета-осени 2023 года. Результатом моей деятельности является отражение этого наступления и сырых попыток противника выйти к Азовскому морю и блокировать Крым, нанеся тем самым крайне болезненное поражение РФ, а не, как утверждает следствие, что я занимался хищением и воровством. У меня ничего кроме долгов и кредитов в банке нет за душой вообще", - заявил генерал, выступая по видеоконференцсвязи. Он добавил, что не вылезал из окопов и построил "устойчивую оборону", которая стала "переломом всей войны". Доводы генерала не помешали 2-му Западному окружному военному суду отклонить его жалобу на решение нижестоящей инстанции, отказавшейся удовлетворить ходатайство следствия и перевести его под домашний арест. Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20240605/sud-1950785366.html

https://ria.ru/20240606/sud-1951127263.html

россия

азовское море

запорожская область

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происшествия, россия, азовское море, запорожская область, иван попов (генерал)