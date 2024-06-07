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Генерала Попова оставили в СИЗО - РИА Новости, 07.06.2024
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12:43 07.06.2024 (обновлено: 12:45 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/popov-1951298456.html
Генерала Попова оставили в СИЗО
Генерала Попова оставили в СИЗО - РИА Новости, 07.06.2024
Генерала Попова оставили в СИЗО
Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на отказ в переводе его из СИЗО под домашний... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:43
2024-06-07T12:45
иван попов (генерал)
происшествия
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на отказ в переводе его из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости."Оставить постановление 235-го гарнизонного военного суда без изменения", - сказал судья.В мае 235 гарнизонный военный суд отказался переводить Попова из СИЗО под домашний арест. После заседания адвокат генерала сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.
https://ria.ru/20240525/general-1948276014.html
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иван попов (генерал), происшествия, россия
Иван Попов (генерал), Происшествия, Россия
Генерала Попова оставили в СИЗО

Военный суд оставил генерала Попова в СИЗО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на отказ в переводе его из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости.
"Оставить постановление 235-го гарнизонного военного суда без изменения", - сказал судья.
В мае 235 гарнизонный военный суд отказался переводить Попова из СИЗО под домашний арест. После заседания адвокат генерала сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.
Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов
СМИ: в деле экс-командующего 58-й армией Попова фигурировал другой генерал
25 мая, 03:54
 
Иван Попов (генерал)ПроисшествияРоссия
 
 
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