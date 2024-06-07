https://ria.ru/20240607/popov-1951298456.html

Генерала Попова оставили в СИЗО

Генерала Попова оставили в СИЗО - РИА Новости, 07.06.2024

Генерала Попова оставили в СИЗО

Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на отказ в переводе его из СИЗО под домашний... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:43

2024-06-07T12:43

2024-06-07T12:45

иван попов (генерал)

происшествия

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на отказ в переводе его из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости."Оставить постановление 235-го гарнизонного военного суда без изменения", - сказал судья.В мае 235 гарнизонный военный суд отказался переводить Попова из СИЗО под домашний арест. После заседания адвокат генерала сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.

https://ria.ru/20240525/general-1948276014.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иван попов (генерал), происшествия, россия