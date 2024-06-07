Генерала Попова оставили в СИЗО
Военный суд оставил генерала Попова в СИЗО
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на отказ в переводе его из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости.
"Оставить постановление 235-го гарнизонного военного суда без изменения", - сказал судья.
В мае 235 гарнизонный военный суд отказался переводить Попова из СИЗО под домашний арест. После заседания адвокат генерала сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.