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Байден заявил о выделении нового пакета помощи Киеву - РИА Новости, 07.06.2024
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14:23 07.06.2024 (обновлено: 17:36 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pomosch-1951347402.html
Байден заявил о выделении нового пакета помощи Киеву
Байден заявил о выделении нового пакета помощи Киеву - РИА Новости, 07.06.2024
Байден заявил о выделении нового пакета помощи Киеву
Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 225 миллионов долларов. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:23
2024-06-07T17:36
в мире
киев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 225 миллионов долларов."Сегодня я подписываю еще один пакет помощи в размере 225 миллионов долларов", - заявил Байден на встрече с Владимиром Зеленским, которую транслировал телеканал CNN.По словам Байдена, средства предназначены в том числе для восстановления энергосистемы Украины.Ранее его советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240606/konflikt-1951103918.html
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в мире, киев, джо байден, сша
В мире, Киев, Джо Байден, США
Байден заявил о выделении нового пакета помощи Киеву

Байден заявил о выделении нового пакета помощи Киеву на 225 миллионов долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 225 миллионов долларов.
"Сегодня я подписываю еще один пакет помощи в размере 225 миллионов долларов", - заявил Байден на встрече с Владимиром Зеленским, которую транслировал телеканал CNN.
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По словам Байдена, средства предназначены в том числе для восстановления энергосистемы Украины.
Ранее его советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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