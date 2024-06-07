https://ria.ru/20240607/polsha-1951292232.html

СМИ: арестованные в Польше за поджоги граждане ранее воевали на стороне ВСУ

СМИ: арестованные в Польше за поджоги граждане ранее воевали на стороне ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024

СМИ: арестованные в Польше за поджоги граждане ранее воевали на стороне ВСУ

Арестованные в Польше за поджоги граждане Польши и Белоруссии ранее принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщает польское издание Gazeta... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:29

2024-06-07T12:29

2024-06-07T12:29

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ВАРШАВА, 7 июн - РИА Новости. Арестованные в Польше за поджоги граждане Польши и Белоруссии ранее принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщает польское издание Gazeta Wyborcza. В конце мая Агентство внутренней безопасности Польши сообщало, что на территории Варшавы, Прушкова и Поморского воеводства сотрудники агентства задержали трех мужчин - гражданина Польши и двух граждан Белоруссии – "подозреваемых в поджогах объектов в разных частях страны". "Мужчины, арестованные во Вроцлаве по обвинению в разведдеятельности в пользу России и поджоге различных объектов в Польше, в 2022 году были зачислены в украинскую армию. Они были бойцами белорусского батальона "Террор", - говорится в сообщении. По данным издания, трое арестованных – это Камиль К. футбольный фанат Лехии (Гданьск), бывший профессиональный солдат Войска польского, Андрей Б. - бывший белорусский милиционер и Степан К. - зять бывшего консула Белоруссии в Гданьске, бывший боец ММА. Отмечается, что Камиль К. также был связан с Польским добровольческим корпусом – подразделением, подчиненным украинской военной разведке (ГУР), состоящем из граждан Польши. По сообщению прокуратуры Польши, подозреваемые задержаны "в ходе расследования, связанного с деятельностью иностранной разведки". Прокуратура предъявила задержанным обвинения в участии в организованной преступной группе, "направленной на осуществление деятельности в пользу иностранной разведки против Польши, а также в участии в деятельности российской разведки и в обмен на обещание получить материальную выгоду от диверсионных и саботажных мероприятий на территории Польши". Каких-либо доказательств связи задержанных с российскими спецслужбами прокуратура не привела.

https://ria.ru/20240606/marochko-1950868473.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1949113442.html

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