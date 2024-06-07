https://ria.ru/20240607/polsha-1951225519.html

В Польше нашли мертвым одного из богатейших жителей страны

В Польше нашли мертвым одного из богатейших жителей страны - РИА Новости, 07.06.2024

В Польше нашли мертвым одного из богатейших жителей страны

Одного из богатейших жителей Польши Ежи Кжановского нашли мертвым, сообщила полиция. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:39

2024-06-07T09:39

2024-06-07T17:54

в мире

польша

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951224395_0:298:412:529_1920x0_80_0_0_96feea7c4103c7c2288488d22b84b538.jpg

ВАРШАВА, 7 июн — РИА Новости. Одного из богатейших жителей Польши Ежи Кжановского нашли мертвым, сообщила полиция. "Поиски местного жителя были завершены. Около часа ночи спасатели обнаружили тело мужчины. Подтверждается, что погибший — пропавший 54-летний мужчина", — сказал журналистам пресс-офицер полиции города Кросно Павел Бужиньский. О причинах смерти пока не сообщается. В четверг 54-летний соучредитель компании "Новый стиль" Ежи Кжановский вышел из дома в городе Кростенке Выжным Подкарпатского воеводства и пропал. В его поисках участвовали полицейские, спасатели, собаки, применялся дрон с тепловизором. Братья Ежи и Адам Кжановские — соучредители компании "Новый стиль", одного из крупнейших в Европе производителей офисной мебели. В 2016 году бизнесмену предъявили обвинения в коррупции, но до суда дело так и не дошло.

https://ria.ru/20240226/rotshild-1929553394.html

https://ria.ru/20240511/investor-1945212308.html

польша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, европа