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В Польше нашли мертвым одного из богатейших жителей страны - РИА Новости, 07.06.2024
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09:39 07.06.2024 (обновлено: 17:54 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/polsha-1951225519.html
В Польше нашли мертвым одного из богатейших жителей страны
В Польше нашли мертвым одного из богатейших жителей страны - РИА Новости, 07.06.2024
В Польше нашли мертвым одного из богатейших жителей страны
Одного из богатейших жителей Польши Ежи Кжановского нашли мертвым, сообщила полиция. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:39
2024-06-07T17:54
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ВАРШАВА, 7 июн — РИА Новости. Одного из богатейших жителей Польши Ежи Кжановского нашли мертвым, сообщила полиция. "Поиски местного жителя были завершены. Около часа ночи спасатели обнаружили тело мужчины. Подтверждается, что погибший — пропавший 54-летний мужчина", — сказал журналистам пресс-офицер полиции города Кросно Павел Бужиньский. О причинах смерти пока не сообщается. В четверг 54-летний соучредитель компании "Новый стиль" Ежи Кжановский вышел из дома в городе Кростенке Выжным Подкарпатского воеводства и пропал. В его поисках участвовали полицейские, спасатели, собаки, применялся дрон с тепловизором. Братья Ежи и Адам Кжановские — соучредители компании "Новый стиль", одного из крупнейших в Европе производителей офисной мебели. В 2016 году бизнесмену предъявили обвинения в коррупции, но до суда дело так и не дошло.
https://ria.ru/20240226/rotshild-1929553394.html
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в мире, польша, европа
В мире, Польша, Европа
В Польше нашли мертвым одного из богатейших жителей страны

В Польше нашли мертвым одного из богатейших жителей страны Ежи Кжановского

© Фото из соцсетейЕжи Кжановский
Ежи Кжановский
© Фото из соцсетей
Ежи Кжановский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 июн — РИА Новости. Одного из богатейших жителей Польши Ежи Кжановского нашли мертвым, сообщила полиция.
"Поиски местного жителя были завершены. Около часа ночи спасатели обнаружили тело мужчины. Подтверждается, что погибший — пропавший 54-летний мужчина", — сказал журналистам пресс-офицер полиции города Кросно Павел Бужиньский.
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О причинах смерти пока не сообщается.
В четверг 54-летний соучредитель компании "Новый стиль" Ежи Кжановский вышел из дома в городе Кростенке Выжным Подкарпатского воеводства и пропал. В его поисках участвовали полицейские, спасатели, собаки, применялся дрон с тепловизором.
Братья Ежи и Адам Кжановские — соучредители компании "Новый стиль", одного из крупнейших в Европе производителей офисной мебели.
В 2016 году бизнесмену предъявили обвинения в коррупции, но до суда дело так и не дошло.
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