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В Польше нашли мертвым одного из богатейших жителей страны
В Польше нашли мертвым одного из богатейших жителей страны - РИА Новости, 07.06.2024
В Польше нашли мертвым одного из богатейших жителей страны
Одного из богатейших жителей Польши Ежи Кжановского нашли мертвым, сообщила полиция. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:39
2024-06-07T09:39
2024-06-07T17:54
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ВАРШАВА, 7 июн — РИА Новости. Одного из богатейших жителей Польши Ежи Кжановского нашли мертвым, сообщила полиция. "Поиски местного жителя были завершены. Около часа ночи спасатели обнаружили тело мужчины. Подтверждается, что погибший — пропавший 54-летний мужчина", — сказал журналистам пресс-офицер полиции города Кросно Павел Бужиньский. О причинах смерти пока не сообщается. В четверг 54-летний соучредитель компании "Новый стиль" Ежи Кжановский вышел из дома в городе Кростенке Выжным Подкарпатского воеводства и пропал. В его поисках участвовали полицейские, спасатели, собаки, применялся дрон с тепловизором. Братья Ежи и Адам Кжановские — соучредители компании "Новый стиль", одного из крупнейших в Европе производителей офисной мебели. В 2016 году бизнесмену предъявили обвинения в коррупции, но до суда дело так и не дошло.
https://ria.ru/20240226/rotshild-1929553394.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, европа
В Польше нашли мертвым одного из богатейших жителей страны
В Польше нашли мертвым одного из богатейших жителей страны Ежи Кжановского
ВАРШАВА, 7 июн — РИА Новости. Одного из богатейших жителей Польши Ежи Кжановского нашли мертвым, сообщила полиция.
"Поиски местного жителя были завершены. Около часа ночи спасатели обнаружили тело мужчины. Подтверждается, что погибший — пропавший 54-летний мужчина", — сказал журналистам пресс-офицер полиции города Кросно Павел Бужиньский.
О причинах смерти пока не сообщается.
В четверг 54-летний соучредитель компании "Новый стиль" Ежи Кжановский вышел из дома в городе Кростенке Выжным Подкарпатского воеводства и пропал. В его поисках участвовали полицейские, спасатели, собаки, применялся дрон с тепловизором.
Братья Ежи и Адам Кжановские — соучредители компании "Новый стиль", одного из крупнейших в Европе
производителей офисной мебели.
В 2016 году бизнесмену предъявили обвинения в коррупции, но до суда дело так и не дошло.