https://ria.ru/20240607/polsha-1951219572.html

Польша подняла в небо истребители из-за России

Польша подняла в небо истребители из-за России - РИА Новости, 07.06.2024

Польша подняла в небо истребители из-за России

Польша поднимала в воздух свои самолеты из-за активности российской авиации на Украине, сообщило в своем аккаунте Х оперативное командование ВС страны. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:21

2024-06-07T09:21

2024-06-07T09:21

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Польша поднимала в воздух свои самолеты из-за активности российской авиации на Украине, сообщило в своем аккаунте Х оперативное командование ВС страны."Предупреждаем, что в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", — говорится в публикации.Через несколько часов оперативное командование ВС Польши сообщило о возвращении своих самолетов на авиабазы, добавив, что прошедшая ночь была очень "напряженной" для польской противовоздушной обороны.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951218118.html

https://ria.ru/20240606/putin-1950959769.html

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в мире, польша, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков, россия, политика