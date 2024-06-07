Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области более 400 человек ищут двух детей - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/poiski-1951237545.html
В Свердловской области более 400 человек ищут двух детей
В Свердловской области более 400 человек ищут двух детей - РИА Новости, 07.06.2024
В Свердловской области более 400 человек ищут двух детей
Более 400 человек участвуют в поисках двух детей, пропавших в лесу в Свердловской области, волонтеры проверили около 150 квадратных километров местности, но... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:14
2024-06-07T10:14
происшествия
свердловская область
челябинск
тюмень
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585477611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43c8af7e9f87b0c396599a40d6c01fd8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Более 400 человек участвуют в поисках двух детей, пропавших в лесу в Свердловской области, волонтеры проверили около 150 квадратных километров местности, но зацепок не нашли, сообщила РИА Новости руководитель поискового отряда "Прорыв" Наталия Лис. "Зацепок пока вообще никаких. Следы находим, кинологи работают, но пока безрезультатно. Общее количество всех людей на поисках – в районе 400. Это полиция, волонтеры, поисковые отряды, местные жители. Из Челябинска приехал поисково-кинологический отряд "Град", - сказала собеседница агентства. По словам Лис, поиски не прекращались и в ночное время. Поисковики на квадроциклах и болотоходах в первую очередь отрабатывают водоемы, потому что дети планировали пойти на рыбалку. Также все водные акватории и лесные тропы проверяются при помощи квадрокоптеров с тепловизором. В общей сложности, подчеркнула Лис, с начала поиска было обследовано примерно 150 квадратных километров лесной местности. Как отметила руководитель "Прорыва", дедушка, который был с детьми, не может внятно рассказать об обстоятельствах их пропажи и путается в показаниях, потому что недавно пережил инсульт. Кроме того, по ее словам, информация в СМИ о том, что детей якобы видели на трассе между Тюменью и Тугулымом, не подтвердилась. Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал, что вечером во вторник 13-летний мальчик и его родная 11-летняя сестра вместе с 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района Свердловской области. Через некоторое время, возвращаясь обратно, они заблудились. Ночь все вместе провели под открытым небом, утром в среду они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина вечером того же дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, а дети с собаками до сих пор в розыске. Поиск осложняет отсутствие у заблудившихся телефонов. По факту безвестного исчезновения детей региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело без уточнения статьи.
https://ria.ru/20230925/poiski-1898424091.html
https://ria.ru/20240402/sapog-1937352822.html
свердловская область
челябинск
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585477611_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_6ec49151da54f7b2c857293f3b991beb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, челябинск, тюмень, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Челябинск, Тюмень, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
В Свердловской области более 400 человек ищут двух детей

На Урале более 400 человек участвуют в поисках двух детей, пропавших в лесу

© Depositphotos.com / PakhnyushchyyЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Depositphotos.com / Pakhnyushchyy
Лес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Более 400 человек участвуют в поисках двух детей, пропавших в лесу в Свердловской области, волонтеры проверили около 150 квадратных километров местности, но зацепок не нашли, сообщила РИА Новости руководитель поискового отряда "Прорыв" Наталия Лис.
«
"Зацепок пока вообще никаких. Следы находим, кинологи работают, но пока безрезультатно. Общее количество всех людей на поисках – в районе 400. Это полиция, волонтеры, поисковые отряды, местные жители. Из Челябинска приехал поисково-кинологический отряд "Град", - сказала собеседница агентства.
Спасатели совместно с добровольцами эвакуируют пожилую жительницу Ленинградской области, которая заблудилась в лесу - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Пожилую жительницу Ленинградской области нашли живой через неделю поисков
25 сентября 2023, 09:57
По словам Лис, поиски не прекращались и в ночное время. Поисковики на квадроциклах и болотоходах в первую очередь отрабатывают водоемы, потому что дети планировали пойти на рыбалку. Также все водные акватории и лесные тропы проверяются при помощи квадрокоптеров с тепловизором. В общей сложности, подчеркнула Лис, с начала поиска было обследовано примерно 150 квадратных километров лесной местности.
Как отметила руководитель "Прорыва", дедушка, который был с детьми, не может внятно рассказать об обстоятельствах их пропажи и путается в показаниях, потому что недавно пережил инсульт. Кроме того, по ее словам, информация в СМИ о том, что детей якобы видели на трассе между Тюменью и Тугулымом, не подтвердилась.
Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал, что вечером во вторник 13-летний мальчик и его родная 11-летняя сестра вместе с 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района Свердловской области. Через некоторое время, возвращаясь обратно, они заблудились. Ночь все вместе провели под открытым небом, утром в среду они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина вечером того же дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, а дети с собаками до сих пор в розыске. Поиск осложняет отсутствие у заблудившихся телефонов.
По факту безвестного исчезновения детей региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело без уточнения статьи.
В ходе обследования русла реки Белой спасателями Госкомитета РБ по ЧС найден сапог, предположительно одного из пропавших в районе 6-й пристани г. Уфы подростков
Спасатели нашли в реке сапог одного из пропавших в Уфе подростков
2 апреля, 14:47
 
ПроисшествияСвердловская областьЧелябинскТюменьВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала