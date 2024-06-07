https://ria.ru/20240607/poiski-1951237545.html
В Свердловской области более 400 человек ищут двух детей
В Свердловской области более 400 человек ищут двух детей - РИА Новости, 07.06.2024
В Свердловской области более 400 человек ищут двух детей
Более 400 человек участвуют в поисках двух детей, пропавших в лесу в Свердловской области, волонтеры проверили около 150 квадратных километров местности, но... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:14
2024-06-07T10:14
2024-06-07T10:14
происшествия
свердловская область
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тюмень
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Более 400 человек участвуют в поисках двух детей, пропавших в лесу в Свердловской области, волонтеры проверили около 150 квадратных километров местности, но зацепок не нашли, сообщила РИА Новости руководитель поискового отряда "Прорыв" Наталия Лис. "Зацепок пока вообще никаких. Следы находим, кинологи работают, но пока безрезультатно. Общее количество всех людей на поисках – в районе 400. Это полиция, волонтеры, поисковые отряды, местные жители. Из Челябинска приехал поисково-кинологический отряд "Град", - сказала собеседница агентства. По словам Лис, поиски не прекращались и в ночное время. Поисковики на квадроциклах и болотоходах в первую очередь отрабатывают водоемы, потому что дети планировали пойти на рыбалку. Также все водные акватории и лесные тропы проверяются при помощи квадрокоптеров с тепловизором. В общей сложности, подчеркнула Лис, с начала поиска было обследовано примерно 150 квадратных километров лесной местности. Как отметила руководитель "Прорыва", дедушка, который был с детьми, не может внятно рассказать об обстоятельствах их пропажи и путается в показаниях, потому что недавно пережил инсульт. Кроме того, по ее словам, информация в СМИ о том, что детей якобы видели на трассе между Тюменью и Тугулымом, не подтвердилась. Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал, что вечером во вторник 13-летний мальчик и его родная 11-летняя сестра вместе с 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района Свердловской области. Через некоторое время, возвращаясь обратно, они заблудились. Ночь все вместе провели под открытым небом, утром в среду они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина вечером того же дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, а дети с собаками до сих пор в розыске. Поиск осложняет отсутствие у заблудившихся телефонов. По факту безвестного исчезновения детей региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело без уточнения статьи.
https://ria.ru/20230925/poiski-1898424091.html
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происшествия, свердловская область, челябинск, тюмень, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Челябинск, Тюмень, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
В Свердловской области более 400 человек ищут двух детей
На Урале более 400 человек участвуют в поисках двух детей, пропавших в лесу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Более 400 человек участвуют в поисках двух детей, пропавших в лесу в Свердловской области, волонтеры проверили около 150 квадратных километров местности, но зацепок не нашли, сообщила РИА Новости руководитель поискового отряда "Прорыв" Наталия Лис.
«
"Зацепок пока вообще никаких. Следы находим, кинологи работают, но пока безрезультатно. Общее количество всех людей на поисках – в районе 400. Это полиция, волонтеры, поисковые отряды, местные жители. Из Челябинска приехал поисково-кинологический отряд "Град", - сказала собеседница агентства.
По словам Лис, поиски не прекращались и в ночное время. Поисковики на квадроциклах и болотоходах в первую очередь отрабатывают водоемы, потому что дети планировали пойти на рыбалку. Также все водные акватории и лесные тропы проверяются при помощи квадрокоптеров с тепловизором. В общей сложности, подчеркнула Лис, с начала поиска было обследовано примерно 150 квадратных километров лесной местности.
Как отметила руководитель "Прорыва", дедушка, который был с детьми, не может внятно рассказать об обстоятельствах их пропажи и путается в показаниях, потому что недавно пережил инсульт. Кроме того, по ее словам, информация в СМИ о том, что детей якобы видели на трассе между Тюменью и Тугулымом, не подтвердилась.
Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал, что вечером во вторник 13-летний мальчик и его родная 11-летняя сестра вместе с 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района Свердловской области. Через некоторое время, возвращаясь обратно, они заблудились. Ночь все вместе провели под открытым небом, утром в среду они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина вечером того же дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, а дети с собаками до сих пор в розыске. Поиск осложняет отсутствие у заблудившихся телефонов.
По факту безвестного исчезновения детей региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело без уточнения статьи.