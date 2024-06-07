https://ria.ru/20240607/pogoda-1951209687.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 07.06.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:02
2024-06-07T08:02
2024-06-07T08:02
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московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
погода
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Около полудня начнутся кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В Москве плюс 22 - плюс 24, в Подмосковье плюс 20 - плюс 25 градусов тепла", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный, порывистый, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти: к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942407312.html
москва
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
В Москве в пятницу ожидаются дожди, грозы и до 24 градусов тепла