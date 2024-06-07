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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 07.06.2024
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08:02 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/pogoda-1951209687.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 07.06.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:02
2024-06-07T08:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
погода
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Около полудня начнутся кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В Москве плюс 22 - плюс 24, в Подмосковье плюс 20 - плюс 25 градусов тепла", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный, порывистый, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти: к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются дожди, грозы и до 24 градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМужчина во время дождя в Москве
Мужчина во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мужчина во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Около полудня начнутся кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В Москве плюс 22 - плюс 24, в Подмосковье плюс 20 - плюс 25 градусов тепла", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный, порывистый, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти: к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЭкология в РоссииПогода
 
 
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