https://ria.ru/20240607/pogoda-1951209687.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 07.06.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T08:02

2024-06-07T08:02

2024-06-07T08:02

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

экология в россии

погода

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Около полудня начнутся кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В Москве плюс 22 - плюс 24, в Подмосковье плюс 20 - плюс 25 градусов тепла", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный, порывистый, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти: к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942407312.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии, погода