https://ria.ru/20240607/pogibshie-1951554905.html

Число погибших после удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области выросло

Число погибших после удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области выросло - РИА Новости, 08.06.2024

Число погибших после удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области выросло

Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-07T22:27

2024-06-07T22:27

2024-06-08T00:25

херсонская область

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 7 июн – РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии, сообщил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Количество погибших в селе Садовом увеличилось до 22 человек, 15 пострадали, среди них 5 очень тяжёлые", - сообщил Сальдо."Сначала ударили по маленькому магазинчику возле частного сектора. Разрушен магазин и когда соседи попытались помочь, прилетел второй удар.", – сказал Сальдо.Также он добавил, что от осколочных ранений погибли люди, находившиеся в соседних домах. "Среди них, к сожалению, ребенок 9 лет, который просто игрался в песочнице".Ранее сообщалось о 19 погибших и пяти раненых.

https://ria.ru/20240607/udar-1951553754.html

https://ria.ru/20240607/unichtozhenie-1951536203.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины