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Число погибших после удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области выросло - РИА Новости, 08.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:27 07.06.2024 (обновлено: 00:25 08.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pogibshie-1951554905.html
Число погибших после удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области выросло
Число погибших после удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области выросло - РИА Новости, 08.06.2024
Число погибших после удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области выросло
Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-07T22:27
2024-06-08T00:25
херсонская область
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 7 июн – РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии, сообщил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Количество погибших в селе Садовом увеличилось до 22 человек, 15 пострадали, среди них 5 очень тяжёлые", - сообщил Сальдо.&quot;Сначала ударили по маленькому магазинчику возле частного сектора. Разрушен магазин и когда соседи попытались помочь, прилетел второй удар.&quot;, – сказал Сальдо.Также он добавил, что от осколочных ранений погибли люди, находившиеся в соседних домах. "Среди них, к сожалению, ребенок 9 лет, который просто игрался в песочнице".Ранее сообщалось о 19 погибших и пяти раненых.
https://ria.ru/20240607/udar-1951553754.html
https://ria.ru/20240607/unichtozhenie-1951536203.html
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Число погибших после удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области выросло

Число жертв удара ВСУ по херсонскому селу Садовое выросло до 21 человека

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Фрагмент ракеты после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 7 июн – РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии, сообщил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Количество погибших в селе Садовом увеличилось до 22 человек, 15 пострадали, среди них 5 очень тяжёлые", - сообщил Сальдо.
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Сальдо рассказал подробности удара в Херсонской области, где погибли люди
Вчера, 22:16
«

"Сначала ударили по маленькому магазинчику возле частного сектора. Разрушен магазин и когда соседи попытались помочь, прилетел второй удар.", – сказал Сальдо.

Также он добавил, что от осколочных ранений погибли люди, находившиеся в соседних домах. "Среди них, к сожалению, ребенок 9 лет, который просто игрался в песочнице".
Ранее сообщалось о 19 погибших и пяти раненых.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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